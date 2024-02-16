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Galatasaray'da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 16:21
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Galatasaray'da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında dün Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü maçı öncesi ilk çalışmasını ara vermeden gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 17 Şubat Cumartesi günü yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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