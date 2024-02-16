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Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

Son dakika Galatasaray haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'ı 3-2 yenerek rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Tempolu geçen mücadele, Çek basınında da geniş yankı uyandırdı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 08:10
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Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

Galatasaray - Sparta Prag karşılaşması Çekya'da büyük yankı buldu, maçın kendisi gibi heyecan dolu ifadelere sahne oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-Sparta Prag karşılaşması Çek basınında geniş yer buldu.

Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

İstanbul'da heyecanlı bir doksan dakika yaşandığını okuyucularına duyuran yayın organlarında, konuk ekibin deplasmandan iyi bir skorla ayrılmayı son anda kaçırdığı, çekişmeli maçta son anda sarı-kırmızılıların güldüğü belirtildi.

Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

İşte Milliyet'te yer alan habere göre Çek basınında öne çıkan manşetler:

Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

Idnes: Son sözü Icardi söyledi

Idnes internet sitesi maç haberini, karşılaşmayı İstanbul'da takip eden muhabirinin imzasıyla yayınladı. 'Son sözü Icardi söyledi' başlıklı haberde şu değerlendirmeler yer aldı:

Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

"Sparta takımı iki kez geriden gelip maçta eşitliği sağlamasına rağmen üçüncü golü yemekten kurtulamadı. Galatasaray'ın yıldızlarının, onları tavizsizce cezalandırdığı hatalar yaptılar, en sonda da cezayı Icardi kesti."

Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

Blesk: Icardi ile kötü biten dram

Blesk gazetesinde haber 'Icardi'nin golüyle kötü biten bir dram' başlığıyla yayınlandı ve şu satırlara yer verildi:

Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

"Sparta, Eylül 1989'da Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçtan bu yana Türkiye'de üst üste yedinci maçı kazanamadı ve bu serideki altıncı yenilgisini aldı."

Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

Sport: Çılgın maçta savaş kaybedildi

Sport internet sitesinde, İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için şu yorumlara yer verildi:

Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

"Türkiye'de çılgın maçta iki kırmızı, beş gol. Sonunda Sparta, Galatasaray'a karşı savaşı kaybetti. En çılgın kısmı ise maçın sonuydu. Wiesner 90. dakikada Muslera'yı başından vurdu, sonrasında Icardi bitirişi gerçekleştirdi."

Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

Ceska televize: Icardi uzatmada nakavt etti

Çekya'nın kamu televizyon kurumu olan Ceska televize'nin internet sitesinde 'Sparta, İstanbul'da beraberliğe uzanıyordu ancak Icardi uzatmalarda nakavt etti' diye haber başlığı atıldı ve "Wiesner konuk takıma galibiyeti getirebilirdi ancak Uruguaylı kaleci şutu yüzüyle kurtardı. Bunun yerine galip gelen Galatasaray oldu" denildi.

Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

Sparta Prag: Islık ve tezahürat, sağır edici bir kükremeye dönüştü

Sparta Prag kulübünün resmi sitesinde maç haberi 'Son anda az farkla yenilgi' başlığıyla yayınlandı. Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

"Maç başladı ve her yerde mevcut olan ıslık ve tezahürat, sağır edici bir kükremeye dönüştü. Spartalılar, heyecan verici atmosfere rağmen oyuna iyi başlasa da skorda geri düştü. Son anlarda Muslera bir mükemmel kurtarış daha yaptı. Galatasaray ayağına gelen şansı Icardi ile iyi değerlendirdi."

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