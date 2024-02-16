Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!

Ceska televize: Icardi uzatmada nakavt etti Çekya'nın kamu televizyon kurumu olan Ceska televize'nin internet sitesinde 'Sparta, İstanbul'da beraberliğe uzanıyordu ancak Icardi uzatmalarda nakavt etti' diye haber başlığı atıldı ve "Wiesner konuk takıma galibiyeti getirebilirdi ancak Uruguaylı kaleci şutu yüzüyle kurtardı. Bunun yerine galip gelen Galatasaray oldu" denildi.