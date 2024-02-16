Galatasaray'ın Sparta Prag galibiyeti Çek basınında!
Son dakika Galatasaray haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'ı 3-2 yenerek rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Tempolu geçen mücadele, Çek basınında da geniş yankı uyandırdı. (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Idnes: Son sözü Icardi söyledi
Idnes internet sitesi maç haberini, karşılaşmayı İstanbul'da takip eden muhabirinin imzasıyla yayınladı. 'Son sözü Icardi söyledi' başlıklı haberde şu değerlendirmeler yer aldı:
"Sparta takımı iki kez geriden gelip maçta eşitliği sağlamasına rağmen üçüncü golü yemekten kurtulamadı. Galatasaray'ın yıldızlarının, onları tavizsizce cezalandırdığı hatalar yaptılar, en sonda da cezayı Icardi kesti."
Blesk: Icardi ile kötü biten dram
Blesk gazetesinde haber 'Icardi'nin golüyle kötü biten bir dram' başlığıyla yayınlandı ve şu satırlara yer verildi:
"Sparta, Eylül 1989'da Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçtan bu yana Türkiye'de üst üste yedinci maçı kazanamadı ve bu serideki altıncı yenilgisini aldı."
Sport: Çılgın maçta savaş kaybedildi
Sport internet sitesinde, İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için şu yorumlara yer verildi:
"Türkiye'de çılgın maçta iki kırmızı, beş gol. Sonunda Sparta, Galatasaray'a karşı savaşı kaybetti. En çılgın kısmı ise maçın sonuydu. Wiesner 90. dakikada Muslera'yı başından vurdu, sonrasında Icardi bitirişi gerçekleştirdi."
Ceska televize: Icardi uzatmada nakavt etti
Çekya'nın kamu televizyon kurumu olan Ceska televize'nin internet sitesinde 'Sparta, İstanbul'da beraberliğe uzanıyordu ancak Icardi uzatmalarda nakavt etti' diye haber başlığı atıldı ve "Wiesner konuk takıma galibiyeti getirebilirdi ancak Uruguaylı kaleci şutu yüzüyle kurtardı. Bunun yerine galip gelen Galatasaray oldu" denildi.
Sparta Prag: Islık ve tezahürat, sağır edici bir kükremeye dönüştü
Sparta Prag kulübünün resmi sitesinde maç haberi 'Son anda az farkla yenilgi' başlığıyla yayınlandı. Yazıda şu ifadeler kullanıldı:
"Maç başladı ve her yerde mevcut olan ıslık ve tezahürat, sağır edici bir kükremeye dönüştü. Spartalılar, heyecan verici atmosfere rağmen oyuna iyi başlasa da skorda geri düştü. Son anlarda Muslera bir mükemmel kurtarış daha yaptı. Galatasaray ayağına gelen şansı Icardi ile iyi değerlendirdi."
DİĞER