TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların takdirini toplayan tecrübeli yıldız Dries Mertens ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcudan kariyeri hakkında flaş karar geldi. İşte detaylar...
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Okan Buruk'un öğrencileri puanını 66 yaptı ve Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor'a puan kaybetmesiyle 25. haftayı lider kapattı.
RAMS Başakşehir karşısında ağları sarsan Dries Mertens ise ortaya koyduğu oyunla takdir topluyor.
Kariyerinde ilk lig şampiyonluğunu geçtiğimiz sene Galatasaray formasıyla yaşayan futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Milliyet'in haberine göre, devre arasında Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif alan fakat kabul etmeyen 37 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray formasıyla bir şampiyonluk daha yaşamak için bu teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.
İstanbul'da ailesiyle mutlu bir hayatı olan Dries Mertens'in Galatasaray formasıyla futbola veda etme arzusunda olduğu belirtildi.
Son zamanlarda ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcunun yükselen formu teknik heyeti memnun etti.
Özellikle 10 numara transferinin yapılmaması sebebiyle deneyimli oyuncunun saha içi başarısının büyük önem taşıdığı aktarıldı.
36 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde ve Avrupa'da 34 maçta forma giydi.
Belçikalı oyuncu, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.
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