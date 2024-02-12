Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların takdirini toplayan tecrübeli yıldız Dries Mertens ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcudan kariyeri hakkında flaş karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 12:38
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

Sarı-kırmızılı takımın gollerini Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

Okan Buruk'un öğrencileri puanını 66 yaptı ve Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor'a puan kaybetmesiyle 25. haftayı lider kapattı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

RAMS Başakşehir karşısında ağları sarsan Dries Mertens ise ortaya koyduğu oyunla takdir topluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

Kariyerinde ilk lig şampiyonluğunu geçtiğimiz sene Galatasaray formasıyla yaşayan futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

Milliyet'in haberine göre, devre arasında Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif alan fakat kabul etmeyen 37 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray formasıyla bir şampiyonluk daha yaşamak için bu teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

İstanbul'da ailesiyle mutlu bir hayatı olan Dries Mertens'in Galatasaray formasıyla futbola veda etme arzusunda olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

Son zamanlarda ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcunun yükselen formu teknik heyeti memnun etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

Özellikle 10 numara transferinin yapılmaması sebebiyle deneyimli oyuncunun saha içi başarısının büyük önem taşıdığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

36 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde ve Avrupa'da 34 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dries Mertens'ten kariyeri hakkında flaş karar!

Belçikalı oyuncu, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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