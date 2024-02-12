TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Galatasaray, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
Galatasaray, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
Bunun için sarı-kırmızılı ekip birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.
Buna karşında Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile liderlik mücadelesi veriyor.
Galatasaray son olarak Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 2-0 kazandı.
Cimbom'da golleri Barış Alper ile Mertens kaydetti.
Bu maçın ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'ne odaklandı.
Sarı-kırmızılı ekip perşembe günü Sparta Prag ile karşılaşacak.
Cimbom, bu mücadeleden galibiyet ile ayrılıp avantajı kapmak istiyor.
Devre arası transfer döneminin bitişinden sonra Galatasaray, sezon sonu çalışmalarını başladı.
Sarı-kırmızılılar flaş hamleler yapmak istiyor.
Bu sezonu şampiyon tamamlayıp gelecek sezon da seriye bağlamak isteyen Cimbom, yaz ayı için 2 yıldız ismi gündemine aldı.
İşte detaylar...
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedefindeki isimler belli oldu.
İLK HEDEF DYBALA
Sezon sonu için Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar bunun için hedefine Paulo Dybala'yı aldı.
Cimbom yıldız oyuncu için sezon sonu teklif yapmaya hazırlanıyor.
Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.
Bu sezon 22 maça çıkan Dybala, bu karşılaşmalarda 9 gol 6 asist yaptı.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.
İKİNCİ HEDEF KAMADA
Galatasaray'ın ileri hattı için düşündüğü bir diğer isim de Daichi Kamada.
Yıldız oyuncunun adı geçtiğimiz yaz ve devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı ekip ile anılmıştı.
Şimdi ise Cimbom, Japon 10 numara için tekrardan harekete geçti.
Mertens'in yaşının ilerlemesi nedeniyle Galatasaray, Kamada'yı kadrosuna katmak istiyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
Japonyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.