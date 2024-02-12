Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transferde planlar değişti. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde geçici takviyeler yapsa da asıl bombalarını sezon sonuna bıraktı. İşte Galatasaray'ın listesinde yer alan o 2 isim ve detaylar...GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 10:36 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 10:36
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Galatasaray, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Bunun için sarı-kırmızılı ekip birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Buna karşında Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile liderlik mücadelesi veriyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Bu maçın ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'ne odaklandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Sarı-kırmızılı ekip perşembe günü Sparta Prag ile karşılaşacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Cimbom, bu mücadeleden galibiyet ile ayrılıp avantajı kapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Devre arası transfer döneminin bitişinden sonra Galatasaray, sezon sonu çalışmalarını başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Sarı-kırmızılılar flaş hamleler yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Bu sezonu şampiyon tamamlayıp gelecek sezon da seriye bağlamak isteyen Cimbom, yaz ayı için 2 yıldız ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedefindeki isimler belli oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

İLK HEDEF DYBALA
Sezon sonu için Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Sarı-kırmızılılar bunun için hedefine Paulo Dybala'yı aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Cimbom yıldız oyuncu için sezon sonu teklif yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Bu sezon 22 maça çıkan Dybala, bu karşılaşmalarda 9 gol 6 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

İKİNCİ HEDEF KAMADA
Galatasaray'ın ileri hattı için düşündüğü bir diğer isim de Daichi Kamada.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Yıldız oyuncunun adı geçtiğimiz yaz ve devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı ekip ile anılmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Şimdi ise Cimbom, Japon 10 numara için tekrardan harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Haziran'da çifte imza...

Mertens'in yaşının ilerlemesi nedeniyle Galatasaray, Kamada'yı kadrosuna katmak istiyor.

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