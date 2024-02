Derrick Köhn: Galatasaray'da olduğum için gurur duyuyorum

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 3-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray'da ilk kez formayı sırtına geçiren yeni transfer Derrick Köhn, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Köhn, "İlk yarı çok iyi oynadık. İkinci yarı istediğimiz kadar pozisyona giremedik, çok gol atma şansımız olmadı. İlk yarıdaki oyunumuzla 3 puanı aldık. Her şey çok güzel. İlk andan itibaren her şey... Taraftar güzel karşıladı. Antrenmanlarda mutlu, harika bir ortam var. Herkes bana sıcak davranıyor. Galatasaray'da olduğum için gurur duyuyorum. Her maç her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.