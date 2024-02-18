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Galatasaray'da Okan Buruk'tan zemin sözleri! "10 günlük bakımla..."

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 21:31 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 21:37
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan zemin sözleri! "10 günlük bakımla..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Maçı çok istedik. Çok kritik bir maçtı. Liderliği geri almak için iyi bir başlangıca ihtiyacımız vardı. Rakibimiz, uzun süredir seyircili maç oynamıyordu. Bizim maça golle başlamamız oyunu bize yöneltti. Çok erken ikinci golü bulduk. Biz yükseldik, rakip ise psikolojik olarak aşağı gitti. Oyun anlayışımızı devam ettirdik. Baskılar, topa sahip olma, oyun kurma, pozisyonlar... Çok iyi bir ilk yarıydı. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Rakibin de pozisyonları vardı."

"Ankaragücü iyi bir takım. Maça iki golle başlayınca rakibin oyununu kırmış olduk. Üstün taraftık. En değerlisi 3 puan ve sakatlıksız ayrılıyoruz buradan. Zemin beklediğimizden çok çok iyiydi. 10 günlük bakımla birlikte oyuncular zorluk yaşamadı. 10 gün önceyle arada çok büyük fark var. Bu işi yapan insanlara teşekkür etmek gerekiyor. Herkesin kafasında soru işaretiydi. Bir soru işareti de Galatasaray 3 gün sonra çıkıyor ve yorgundu. Biz enerji olarak çok yüksektik. Taktiksel ve oyun olarak çok iyi işler yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu."

"Attığımız 2. gol Davinson'un doğru baskı yapması ve önde oynaması sayesinde oldu. Oyun içerisinde de bunu çok fazla yaptığımızı düşünüyorum."

"Derrick Köhn, hem Kerem Demirbay hem de Kerem Aktürkoğlu'yla çok uyumlu oynadı. Bu da benim için çok önemli. İyi bir oyuncu hem de iyi bir karakter."

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