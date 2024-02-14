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GALATASARAY HABERLERİ: Sparta Prag maçı öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play - off turu ilk maçında Galatasaray, Sparta Prag'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 16:14 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 16:55
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GALATASARAY HABERLERİ: Sparta Prag maçı öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile oynayacakları maça ilişkin basın toplantısında konuştu.

OKAN BURUK: TARAFTARIMIZ İLE BÜTÜNLEŞTİĞİMİZDE...

Öncelikle Erzincan'da yaşanan faciayla ilgili üzüntülerimizi bildirmek istiyoruz. Buradaki hedeflerimize ulaşmak için yarınki maç önemli bir maç. Kendi sahamızda kazanarak devam etmek istiyoruz çünkü taraftarımızla birleştiğimizde yakaladığımız bir üstünlük var.

"TAMAMEN HAZIRIZ"

Avrupa'da yolumuza maç maç bakacağız. Sahamızda önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Kendi sahamızda kazanarak devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla birlikte neler yapabileceğimizi gösterdik. Çekya şampiyonu ile oynayacağız. Uzun bir aradan çıktılar. Bu avantaj mı, dezavantaj mı bilemiyorum. Bu maç öncesi dinlenme şansımız da oldu. %100 olarak hazırız. Kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz. Rövanşa avantajlı gitmeyi planlıyoruz. İyi bir takımla oynayacağımız için sabıra ihtiyacımız var. Oyuncularıma güveniyorum.

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"HEDEFİMİZ 4 KUPA"

Birlikteliğimiz geçen sene bize şampiyonluğu getirdi. Bu sene önümüzde daha fazla hedef var. 4 kupa var. 4 kupayı kazanmak için yine bu birlikteliğe ihtiyacımız var. Çünkü bu birliktelikle her zaman Galatasaray'ın büyüklüğünü ortaya koyuyoruz

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"BOEY ÖNEMLİYDİ AMA YERİNE GELENLER..."

Transfer dönemi zor geçiyor. Bu dönemi güzel bir şekilde kapattık. Aurier de bugün geldi. O da bizimle olacak. Yönetim kurulumuz bizim istediğimiz takviyeleri yaptı. Transferi daha erken bitirebilseydik farklı olabilirdi ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oynadığımız oyunlarla zorlu 2 maçı kazandık. Takım olduğumuz sürece hiçbir oyuncunun eksikliğini hissetmemeye çalışıyoruz. Kimin olup olmadığı değil, oyun çok önemli. 4 kulvarda da aynı şekilde mücadele edeceğiz. Sacha önemli bir oyuncuydu tabii ki ama yerine oynayan isimler de elinden geleni yapacak...

"ZIYECH DIŞINDA EKSİĞİMİZ YOK"

Sparta Prag maçından üç gün sonra Ankaragücü maçı var. Cezalı ve sakatlıklara göre de rotasyon olabiliyor. Geniş kadromuz var, dönen oyuncularımız var. Transferler geldi. Abdülkerim Bardakçı ve Sergio Oliveira takıma döndü. Hakim Ziyech sadece sakat.

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