Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan flaş sözler! "Bu işin sorumlusu TFF'dir"

Okan Buruk'tan flaş sözler! "Bu işin sorumlusu TFF'dir"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu paly-off turunda Sparta Prag ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, zemin tartışmaları konusunda "Bu işin sorumlusu TFF'dir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 16:46 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 17:02
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Okan Buruk'tan flaş sözler! "Bu işin sorumlusu TFF'dir"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu paly-off turunda Sparta Prag ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda oynayacakları karşılaşma hakkında da konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, Eryaman Stadyumu'nun zemini tartışılırken TFF'nin konuyla ilgili verdiği kararı değerlendirdi.

Okan Buruk'un ilgili soruya cevabı şu şekilde:

Bakım çalışmaları ne kadar oldu bilmiyoruz, gittiğimizde göreceğiz. TFF'nin sorumluluğunda bir şey. Demek ki oynanmaya uygun gördüler. Maça çıktığımızda, siz de gördüğünüzde TFF'nin doğru karar verip, vermediğini göreceğiz. Sorumluluk TFF'nin. Sahayı düşünmeden, kumda da oynasak kazanmak için oynayacağız. Hangi saha, hangi zemin olursa olsun oyuncularımızı ona göre hazırlayacağız. Sahanın düzeltileceğini düşünüyorum. 10 gün süre vardı. Sorumlu TFF, olumsuz bir şey olursa; TFF'nin hatalarından biri olacak.

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