İngiltere geriden gelerek turladı!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede İngiltere, sahadan 2-1 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 7. dakikada Cipenga'nın golüyle öne geçse de İngiltere geri dönüşü geç buldu.

Baskısını artıran İngilizler, 75. dakikada Harry Kane'in kaydettiği golle skoru eşitledi ve mücadelede dengeyi sağladı.

Beraberliğin ardından baskısını artıran İngiltere'de Harry Kane, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımının galibiyet golünü getirdi ve maç İngiltere'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

İNGİLTERE TUR ATLADI

L Grubu'nu lider tamamlayarak son 32 turuna gelen İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında zorlu bir sınavı geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ VEDA ETTİ

Erken golle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise turnuvaya son 32 turunda veda etti.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Harry Kane, Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında attığı 2 golle 13 gole ulaştı ve İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupaları'nda en çok gol atan oyuncusu rekorunu Gary Lineker'in elinden aldı.

RAKİP MEKSİKA

İngiltere, Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti | MAÇTAN KARELER

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Kongo maça Cipenga'nın golüyle başladı! İngiltere'ye şok açılış! ⚽ pic.twitter.com/VEu7IefpqD — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026

Harry Kane! Her geçen dakika gerginlik artarken kaptan sahneye çıktı! ⚽ pic.twitter.com/QMKv3t0bBV — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026