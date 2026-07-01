Dünya Kupası'nda grupların ardından başlayan eleme turlarında, heyecan seviyesi en yüksek eşleşmelerden biri sahne alıyor. Son 32 turu maçında ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Kazanan son 16 turunda Belçika ile eşleşecek.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

ABD: Freese, Dest, Richards, Ream, Robinson, Adams, Tillman, Freeman, McKennie, Pulisic, Balogun

Bosna Hersek: Vasily, Dedic, Katic, Radeljic, Muharemovic, Kolasinac, Sunjic, Gigovic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko

ABD-BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD-Bosna Hersek maçı Türkiye saati ile 03.00'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ABD ÖNE GEÇTİ