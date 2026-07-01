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Haberler Dünya Kupası ABD-Bosna Hersek maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

ABD-Bosna Hersek maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri, eleme turlarının ilk ayağında tarihi bir kırılma maçına çıkıyor. Grup aşamasında coşkulu futbolu ve yüksek atletizmiyle dikkat çeken ABD, zorlu rakipler arasından sıyrılarak adını son 32 turuna yazdırmayı başaran Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Kazananın Belçika ile oynacağı dev maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 02:50 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 03:59
ABD-Bosna Hersek maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda grupların ardından başlayan eleme turlarında, heyecan seviyesi en yüksek eşleşmelerden biri sahne alıyor. Son 32 turu maçında ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Kazanan son 16 turunda Belçika ile eşleşecek.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

ABD: Freese, Dest, Richards, Ream, Robinson, Adams, Tillman, Freeman, McKennie, Pulisic, Balogun

Bosna Hersek: Vasily, Dedic, Katic, Radeljic, Muharemovic, Kolasinac, Sunjic, Gigovic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko

ABD-BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD-Bosna Hersek maçı Türkiye saati ile 03.00'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ABD ÖNE GEÇTİ

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