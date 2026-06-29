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Haberler Dünya Kupası Almanya-Paraguay maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Almanya-Paraguay maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda eleme heyecanı nefes kesiyor! E Grubu'nu lider tamamlayan dünya devi Almanya, en iyi üçüncüler arasından sıyrılarak sürprize imza atmak isteyen Güney Amerika ekibi Paraguay ile kozlarını paylaşıyor. Boston Stadyumu'nda (Gillette Stadium) oynanan bu dev maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 23:21
Almanya-Paraguay maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Kuzey Amerika'nın (ABD, Kanada, Meksika) ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda en kritik aşama olan eleme turları resmen başladı. Grup aşamalarında oynanan harika maçların ardından adını Son 32 Turu'na yazdırmayı başaran ekipler karşı karşıya geliyor. Turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan E Grubu lideri Almanya, en iyi grup üçüncüleri kontenjanından adını bir üst tura yazdıran inatçı ve sert savunmasıyla bilinen Paraguay ile kozlarını paylaşıyor. Massachusetts eyaletinin Foxborough bölgesindeki ünlü Boston Stadyumu'nda (Gillette Stadium) oynanan bu nefes kesen Son 32 Turu karşılaşması, her iki ülke için de tamam mı devam mı anlamına geliyor. Almanya-Paraguay maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown, Pavlovic, Nmecha, Sane, Wirtz, Undav, Havertz.

Paraguay: Gill, Caceres, Gomez, Canale, Alonso, Cubas, Bobadilla, Galarza, Almiron, Enciso, Avalos.

ALMANYA - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Almanya - Paraguay maçı, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanıyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen bu dev mücadelenin ilk düdüğü Türkiye saati ile (TSİ) 23.30'da çaldı.

DÜNYA KUPASI SON 32 MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya - Paraguay son 32 turu müsabakası, canlı olarak TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

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