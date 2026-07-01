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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor TÜMOSAN Konyaspor'da Yasir Subaşı ile yollar ayrıldı

TÜMOSAN Konyaspor'da Yasir Subaşı ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 30 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 18:23
TÜMOSAN Konyaspor'da Yasir Subaşı ile yollar ayrıldı

Yeşil-beyazlı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Yasir. Futbolcumuz Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 2022-2023 sezonundan bu yana yeşil beyaz formamızı terleten Yasir'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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