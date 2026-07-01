TÜMOSAN Konyaspor'da Yasir Subaşı ile yollar ayrıldı

Yeşil-beyazlı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Yasir. Futbolcumuz Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 2022-2023 sezonundan bu yana yeşil beyaz formamızı terleten Yasir'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
Teşekkürler Yasir! 👋 Futbolcumuz Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 2022-2023 sezonundan bu yana yeşil beyaz formamızı terleten Yasir'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/ChYaPnA1Nh— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) July 1, 2026