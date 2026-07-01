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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Dünya Kupası grup aşamasının en iyi golü Shomurodov’dan

Dünya Kupası grup aşamasının en iyi golü Shomurodov’dan

RAMS Başakşehir’in golcüsü Eldor Shomurodov’un, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu 3’üncü maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne attığı gol, FIFA tarafından grup aşamasının en güzel golü seçildi.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 10:34
Dünya Kupası grup aşamasının en iyi golü Shomurodov’dan

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ederken, grup maçlarının tamamlanmasının ardından FIFA, organizasyonun grup aşamasındaki en iyi golünü açıkladı. Özbekistan Milli Takımı forması giyen RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında kaydettiği gol, taraftarların oyları sonucunda grup aşamasının en güzel golü seçildi. RAMS Başakşehir Kulübü de sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, tecrübeli golcüyü tebrik etti. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eldor Shomurodov'un Demokratik Kongo'ya karşı attığı gol, FIFA tarafından Dünya Kupası'nda grup aşamasının en iyi golü seçildi" ifadeleri kullanıldı.

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