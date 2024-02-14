Ankaragücü - Galatasaray maçı nerede oynanacak? TFF açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankragücü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

18 Şubat Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Maç öncesinde stadyumun zemini tartışma konusu olmuştu.

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçının Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynamayacağı merak ediliyordu.

Konuyla resmi açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ankaragücü ve Gençlerbirliği birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği'nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kulübe bildirildi. Süper Lig'de yer aldığı için Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumunda oynamaya devam edecek. TFF denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.

Ayrıca TFF tarafından Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor 'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi."

Ev sahibi Kulüplerin sorumluluğunda olan stadyum zeminleriyle ilgili TFF denetim ve yaptırımlarını artırarak devam edecek.