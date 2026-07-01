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Haberler Diğer Sporlar Türk tekvandosundan tarihi başarı! 20 ayda 40 şampiyonluk

Türk tekvandosundan tarihi başarı! 20 ayda 40 şampiyonluk

Türkiye Tekvando Federasyonu, Bahri Tanrıkulu'nun başkanlığa seçilmesinin ardından geçen 20 aylık süreçle ilgili değerlendirme açıklaması yaptı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 16:26
Türk tekvandosundan tarihi başarı! 20 ayda 40 şampiyonluk

Türkiye Tekvando Federasyonu, Bahri Tanrıkulu'nun başkanlığa seçilmesinin ardından geçen 20 aylık süreçle ilgili değerlendirme açıklaması yaptı. Türk tekvandosu, bu süreçte uluslararası organizasyonlarda dünyanın ve Avrupa'nın zirvesine çıkarak önemli başarılara imza attı. Türkiye, büyükler, gençler, yıldızlar, ümitler ve para tekvando kategorilerinde takım klasmanlarında elde ettiği derecelerle uluslararası arenada adından söz ettirdi.

Bu dönemde 800 madalya barajını geçen Türkiye Tekvando Federasyonu, takım halinde kazandığı kupalarla öne çıktı. Söz konusu dönemde uluslararası organizasyonlarda toplam 46 takım kupası kazanılırken, bunların 40'ı şampiyonluk kupası oldu.

Milli takım, 2025 yılında tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nı takım halinde şampiyon tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, 2026 yılında Avrupa tekvando ve para tekvando şampiyonasında genel klasman ile kadın ve erkek takım klasmanlarının tamamında şampiyonluğa ulaştı. Türkiye, ayrıca Avrupa ümitler, Avrupa yıldızlar şampiyonaları ile EYOF, Avrupa Para Gençlik Oyunları ve çok sayıda uluslararası açık turnuvada da takım halinde zirvede yer aldı.

HEDEF, 2028 LOS ANGELES OLİMPİYATLARI

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, kısa sürede önemli hedeflere ulaştıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizden bu yana kürsüden inmiyoruz. Takım halinde Avrupa ve dünya şampiyonu olduk. Bunu tüm yaş kategorilerinde elde ettik. Bu tabloyu yakalayabileceğimizi biliyorduk. İlk etaptaki hedeflerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na odaklandıklarını anlatan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz başarılar bizim için sadece geçmemiz gereken bir çıta haline geldi. Bu başarıları istikrarlı şekilde sürdürmek istiyoruz. Sıradaki hedefimiz Los Angeles 2028. Olimpiyatta başarılarımızı bir adım yukarıya taşımak için çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken de Türk tekvandosunun geleceğini inşa etmek için gece gündüz emek sarf ediyoruz. Başarı bizim için kolay kolay vazgeçebileceğimiz bir olgu değil. Tüm çalışmalarımızda bize büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya nezdinde tüm spor yönetim kadrolarına camiamız adına teşekkür ediyorum."

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