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Haberler Beşiktaş Kassoum Ouattara Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geliş saati

Kassoum Ouattara Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geliş saati

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Monaco forması giyen Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcu, saat 23.40'ta İstanbul'da olacak. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 19:08 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 19:58
Kassoum Ouattara Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geliş saati

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Monaco forması giyen Kassoum Ouattara transferinde mutlu sona ulaştı.

21 yaşındaki sol bek, sağlık kontrolü ve resmi imza için saat 23.40'ta İstanbul'da olacak.

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 24 maça çıkan Fransız futbolcu, 4 asistlik bir performans sergiledi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladığını ve genç futbolcunun saat 23.40'ta İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü AS Monaco ile prensip anlaşmasına varılmıştır.

Kassoum Ouattara, transfer görüşmesini sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacaktır.

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