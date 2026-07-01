Fenerbahçe Beko'da çifte ayrılık

Sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Bonzie Colson ve Metecan Birsen'le yolların ayrıldığı açıklandı. Fenerbahçe resmi internet sitesinden iki isme dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-2025 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Bonzie Colson ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Bonzie Colson'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

"Altyapımızdan yetişen, 2011-2014 ve 2021-2026 yılları arasında formamızı terleten, bu süreçte kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Metecan Birsen ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla toplam, 1 EuroLeague, 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncumuza tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."