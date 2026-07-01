CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum'dan NBA Europe açıklaması

NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum'dan NBA Europe açıklaması

NBA ve FIBA tarafından hayata geçirilen ve Ekim 2027’de başlaması planlanan NBA Europe projesinde teklif süreci tamamlanırken, NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 15:46 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 15:51
NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum'dan NBA Europe açıklaması
NBA ve FIBA tarafından hayata geçirilen ve Ekim 2027'de başlaması planlanan NBA Europe projesinde teklif süreci tamamlandı. NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), Atina (Yunanistan) ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı marka ortaklığı için alınan tekliflerden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Tatum, "NBA ve FIBA tarafından desteklenen Avrupa'daki yeni basketbol ligi kapsamında aldığımız teklifleri bizlere büyük cesaret verdi. Bu teklifler, projeye duyulan büyük ilgi ile oluşan güçlü ivmeyi açıkça ortaya koyuyor. Bu proje, Avrupa basketbol tarihinin gördüğü en büyük sermaye girişini sağlayacak. Hedeflediğimiz 12 şehrin her birinde, aralarında birçok mevcut basketbol ve futbol kulübünün de bulunduğu, açık şekilde öne çıkan adaylarımız var. Bundan sonraki süreçte NBA ve FIBA Yönetim Kurulları ile birlikte çalışarak uzun vadeli anlaşmaları nihai hale getireceğiz" dedi.
F.Bahçe'de Talisca gelişmesi!
Sane'ye Suudi Arabsitan kancası
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
CHP'nin şaibeli kurultayına ceza davası 16 Eylül'e ertelendi! Adem Soytekin'den "KİPTAŞ'tan liste geldi" itirafı: Delegeler vardı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan bir ayrılık açıklaması daha!
Beşiktaş'ın Slovakya kafilesinde o isimler yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mark Tatum'dan NBA Europe'a dair önemli açıklamalar Mark Tatum'dan NBA Europe'a dair önemli açıklamalar 15:45
Fenerbahçe arsaVev'de 7 isimle yollar ayrıldı Fenerbahçe arsaVev'de 7 isimle yollar ayrıldı 15:34
Beşiktaş'ın Slovakya kafilesinde o isimler yok! Beşiktaş'ın Slovakya kafilesinde o isimler yok! 15:21
Fred: "Şampiyonluğu elde edeceğiz" Fred: "Şampiyonluğu elde edeceğiz" 15:11
Beşiktaş hazırlıkların ilk etabını tamamladı Beşiktaş hazırlıkların ilk etabını tamamladı 14:43
Beşiktaş Cengiz Ünder'e veda etti! Beşiktaş Cengiz Ünder'e veda etti! 14:15
Daha Eski
G.Saray Daikin, CEV Şampiyonlar Ligi'nde! G.Saray Daikin, CEV Şampiyonlar Ligi'nde! 14:00
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 13:50
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde maçlarını oynayacağı statlar belli oldu A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde maçlarını oynayacağı statlar belli oldu 13:28
Beşiktaş'tan bir ayrılık açıklaması daha! Beşiktaş'tan bir ayrılık açıklaması daha! 13:16
Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! 13:09
Trabzonspor 4 transferi birden KAP'a bildirdi! Trabzonspor 4 transferi birden KAP'a bildirdi! 12:51