Lucas Torreira: Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi mücadele etmeliyiz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play - off turu ilk maçında Sparta Prag'ı RAMS Park'ta konuk edecek.

Zorlu müsabaka 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Cimbom'un yıldız futbolcusu Lucas Torreira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Torreira'nın açıklamaları şu şekilde:

"AVANJTAJ BİZDE"

Çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Rakibimiz farklı tipte bir takım ama biz yüzde yüzümüzü vermeliyiz. Buraya kadar çok mücadele ettik. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl mücadele ettiysek, burada da öyle mücadele etmeliyiz. Taraftarımızın önünde olmak avantaj.

"UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMA İHTİMALİNİZİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUN?"

Bizim amacımız Şampiyonlar Ligi'nde devam etmekti. Maçlarda nasıl oynadığımızı gördünüz, daha fazla puan almamız lazımdı. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil ettiğimiz için mutluyuz. Her maçta elimizden geleni yapmalıyız. Galatasaray'ın tarihini biliyoruz. Amacımız son ana kadar mücadele etmek ve en yüksek yere gelmek. Galatasaray olarak önce bir sonraki maça dikkat emeliyiz. Şimdi önemli olan bu maç, güçlü bir takımla oynayacağız.

"ÖNEMLİ OLAN ARMA"

1.5 senedir buradayım. Burada bulunduğum süre içerisinde nasıl oynadığımı görüyorsunuz. Ben, tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Sırtımda soyadım yazıyor ama benim için önemli olan formanın önündeki arma.

"OKAN HOCA GÜVEN VERİYOR"

Okan Buruk'la çalışmak büyük bir keyif. Çok karizmatik bir insan. Galatasaray formasını giydiğimde hep mutlu oluyorum. Okan Hoca tarafından çalıştırılmak büyük bir onur. Bana her zaman güven veriyor.