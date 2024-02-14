Haberler Galatasaray Lucas Torreira: Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi mücadele etmeliyiz

Lucas Torreira: Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi mücadele etmeliyiz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play - off turu ilk maçında Sparta PragRAMS Park'ta konuk edecek. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Torreira'nın açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 16:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lucas Torreira: Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi mücadele etmeliyiz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play - off turu ilk maçında Sparta PragRAMS Park'ta konuk edecek.

Zorlu müsabaka 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Cimbom'un yıldız futbolcusu Lucas Torreira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Torreira'nın açıklamaları şu şekilde:

"AVANJTAJ BİZDE"

Çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Rakibimiz farklı tipte bir takım ama biz yüzde yüzümüzü vermeliyiz. Buraya kadar çok mücadele ettik. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl mücadele ettiysek, burada da öyle mücadele etmeliyiz. Taraftarımızın önünde olmak avantaj.

"UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMA İHTİMALİNİZİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUN?"

Bizim amacımız Şampiyonlar Ligi'nde devam etmekti. Maçlarda nasıl oynadığımızı gördünüz, daha fazla puan almamız lazımdı. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil ettiğimiz için mutluyuz. Her maçta elimizden geleni yapmalıyız. Galatasaray'ın tarihini biliyoruz. Amacımız son ana kadar mücadele etmek ve en yüksek yere gelmek. Galatasaray olarak önce bir sonraki maça dikkat emeliyiz. Şimdi önemli olan bu maç, güçlü bir takımla oynayacağız.

"ÖNEMLİ OLAN ARMA"

1.5 senedir buradayım. Burada bulunduğum süre içerisinde nasıl oynadığımı görüyorsunuz. Ben, tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Sırtımda soyadım yazıyor ama benim için önemli olan formanın önündeki arma.

"OKAN HOCA GÜVEN VERİYOR"

Okan Buruk'la çalışmak büyük bir keyif. Çok karizmatik bir insan. Galatasaray formasını giydiğimde hep mutlu oluyorum. Okan Hoca tarafından çalıştırılmak büyük bir onur. Bana her zaman güven veriyor.

DİĞER
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Günü sürprizi!
Başkan Erdoğan Mısır'da! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi, uçağın kapısında karşıladı... İttihadiye Sarayı'nda resmi tören
Ankaragücü - G.Saray maçı nerede oynanacak?
F.Bahçe'den sezon sonu bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Bu işin sorumlusu TFF'dir!"
Ankaragücü-G.Saray maçının biletleri satışta!
YAZ TATİLİ KISALACAK MI? | MEB çalışmalara başladı: Okula gitme süresi uzatılacak!
EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER ŞUBAT 2024 | Evde bakım maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Büyük Beyaz filminin konusu ve oyuncuları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi mücadele etmeliyiz!" "Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi mücadele etmeliyiz!" 16:46
"Bu işin sorumlusu TFF'dir!" "Bu işin sorumlusu TFF'dir!" 16:46
"F.Bahçe maçında hakem hataları sonuca yansıdı!" "F.Bahçe maçında hakem hataları sonuca yansıdı!" 16:30
F.Bahçe Opet'in Almanya'daki maçı kapalı gişe! F.Bahçe Opet'in Almanya'daki maçı kapalı gişe! 16:25
Dele Alli için Everton'dan flaş açıklama! Dele Alli için Everton'dan flaş açıklama! 16:02
Guardiola: Gidin Galatasaray'a sorun! Guardiola: Gidin Galatasaray'a sorun! 15:49
Daha Eski
Yayın İhale Komisyonu Riva'da toplandı! Yayın İhale Komisyonu Riva'da toplandı! 15:25
Ertelenen derbi tarihi belli oldu mu? Ertelenen derbi tarihi belli oldu mu? 15:12
Ankaragücü-G.Saray maçının biletleri satışta! Ankaragücü-G.Saray maçının biletleri satışta! 15:12
Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? 15:07
Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? 15:05
Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:03