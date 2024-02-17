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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili ile turnuvayı şampiyonlukla tamamlamıştı. Futbolcu bu başarıya karşın Nijerya ile oynanan final maçında ciddi bir sakatlık geçirdi. Yıldız ismin Cimbom'da ise kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 12:19
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Galatasaray devre arası transfer döneminde flaş hamleler yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Cimbom'un yaptığı flaş hamlelerden birisi de Fildişili yıldız Serge Aurier oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Fakat futbolcunun Galatasaray kariyeri hiç iyi bir şekilde başlamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Yıldız isim ülkesi Fildişi Sahili'nin şampiyonlukla tamamladığı Afrika Uluslar Kupası'nda finalde Nijerya ile oynanan maçta ciddi bir sakatlık geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun arka üst adale grubunda ikinci derece strain (zorlama ve kanama) tespit edildiği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Diğer yandan oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği aktarılıyor. Söz konusu durumda yıldız ismin kaçıracağı maçlar şöyle:

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar

18 Şubat: Ankaragücü-Galatasaray (Süper Lig)

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar

22 Şubat: Sparta Prag-Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi)

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar

25 Şubat: Galatasaray-Antalyaspor (Süper Lig)

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