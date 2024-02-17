TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar
Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili ile turnuvayı şampiyonlukla tamamlamıştı. Futbolcu bu başarıya karşın Nijerya ile oynanan final maçında ciddi bir sakatlık geçirdi. Yıldız ismin Cimbom'da ise kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte detaylar...
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Yıldız isim ülkesi Fildişi Sahili'nin şampiyonlukla tamamladığı Afrika Uluslar Kupası'nda finalde Nijerya ile oynanan maçta ciddi bir sakatlık geçirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun arka üst adale grubunda ikinci derece strain (zorlama ve kanama) tespit edildiği aktarıldı.
Diğer yandan oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği aktarılıyor. Söz konusu durumda yıldız ismin kaçıracağı maçlar şöyle:
18 Şubat: Ankaragücü-Galatasaray (Süper Lig)
22 Şubat: Sparta Prag-Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi)
25 Şubat: Galatasaray-Antalyaspor (Süper Lig)
29 Şubat: Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türkiye Kupası)
3 Mart: Beşiktaş-Galatasaray (Süper Lig)
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