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Haberler Tenis Zeynep Sönmez, Wimbledon'a ikinci turda veda etti

Zeynep Sönmez, Wimbledon'a ikinci turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ikinci turunda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 16:27
Zeynep Sönmez, Wimbledon'a ikinci turda veda etti

İngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağında bulunan Zeynep, tek kadınlar ikinci tur maçında klasmanın 146. basamağındaki ABD'li Claire Liu ile karşılaştı.

Karşılıklı kazanılan oyunlarla geçilen ilk setin son bölümünde 5-5 eşitlik ortaya çıktı. Setin sonunu daha iyi oynayan ABD'li Claire Liu, ilk seti 7-5 alarak maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sette çok iyi servis atan Claire Liu, seti 6-3, maçı da 2-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Zeynep Sönmez ise Wimbledon'a ikinci turda veda etti.

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