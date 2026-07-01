Sarıyer Efecan Karaca transferini açıkladı

Sarıyer, Corendon Alanyaspor'dan ayrılan tecrübeli oyuncu Efecan Karaca ile sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi, transferi, "Herkes gün olur evine geri döner. Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor. Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca" diyerek duyurdu.

36 yaşındaki futbolcu geçen sezon Alanyaspor formasıyla 25 maça çıkarken, 1 de asist yapmıştı.