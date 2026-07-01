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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sarıyer Efecan Karaca transferini açıkladı

Sarıyer Efecan Karaca transferini açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, geçtiğimiz günlerde Corendon Alanyaspor'a veda eden 36 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 20:18
Sarıyer Efecan Karaca transferini açıkladı

Sarıyer, Corendon Alanyaspor'dan ayrılan tecrübeli oyuncu Efecan Karaca ile sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi, transferi, "Herkes gün olur evine geri döner. Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor. Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca" diyerek duyurdu.

36 yaşındaki futbolcu geçen sezon Alanyaspor formasıyla 25 maça çıkarken, 1 de asist yapmıştı.

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