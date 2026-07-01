Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'dan flaş karar!
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde yaşanan sakatlıklar moralleri bozarken Teknik Direktör İsmail Kartal'ın birçok oyuncunun problem yaşaması üzerine ekibiyle toplantı yaptığı ve radikal bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 16:05
Talisca, Becao ve son olarak da Muriqi'nin sakatlanması sezona günde çift idmanla hazırlanan Kanarya'da 'aşırı yüklenme' iddialarını gündeme getirdi.
Muriqi'nin ilk idmana termal bandajlı çıkması ve sonraki idmanda ise sakatlanması 'Bir ihmal mi var?' dedirtti.
Sarı lacivertlilerde bu üç sakatlığın yanı sıra Asensio ve Skriniar da henüz düz koşularda takıma katılıyor.
Sağ alt adalesinde yırtık tespit edilen Vedat Muriqi'nin, takımın Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön elemede Polonya ekibi Gornik Zabre ile temmuz ayının üç ve dördüncü haftalarında oynayacağı maçlarda yer alması beklenmiyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sağlık ekibi ve yardımcılarıyla bir toplantı yapan teknik direktör İsmail Kartal'ın tempoyu düşürme kararı aldığı öğrenildi.
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