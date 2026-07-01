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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'dan flaş karar!

Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'dan flaş karar!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde yaşanan sakatlıklar moralleri bozarken Teknik Direktör İsmail Kartal'ın birçok oyuncunun problem yaşaması üzerine ekibiyle toplantı yaptığı ve radikal bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 16:05
Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'dan flaş karar!

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için 2 ön eleme 1 de play-off turu oynamak zorunda olan Fenerbahçe, mesaiye en erken başlayan takımlardan birisi oldu.

Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'dan flaş karar!

Başkanlık seçimi ve hoca bilmecesinin çözülmesinin ardından sarı lacivertliler, İsmail Kartal ile birlikte soluğu Topuk Yaylası'nda aldı.

Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'dan flaş karar!

Ancak daha ilk günlerden itibaren üst üste gelen sakatlıklar sarı lacivertli takımda alarm zillerinin çalmasını sağladı.

Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'dan flaş karar!

Talisca, Becao ve son olarak da Muriqi'nin sakatlanması sezona günde çift idmanla hazırlanan Kanarya'da 'aşırı yüklenme' iddialarını gündeme getirdi.

Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'dan flaş karar!

Muriqi'nin ilk idmana termal bandajlı çıkması ve sonraki idmanda ise sakatlanması 'Bir ihmal mi var?' dedirtti.

Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'dan flaş karar!

Sarı lacivertlilerde bu üç sakatlığın yanı sıra Asensio ve Skriniar da henüz düz koşularda takıma katılıyor.

Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'dan flaş karar!

Sağ alt adalesinde yırtık tespit edilen Vedat Muriqi'nin, takımın Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön elemede Polonya ekibi Gornik Zabre ile temmuz ayının üç ve dördüncü haftalarında oynayacağı maçlarda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'dan flaş karar!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sağlık ekibi ve yardımcılarıyla bir toplantı yapan teknik direktör İsmail Kartal'ın tempoyu düşürme kararı aldığı öğrenildi.

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