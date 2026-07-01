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Haberler Kasımpaşa Marcus Rafferty Kasımpaşa’da

Marcus Rafferty Kasımpaşa’da

Trendyol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Kasımpaşa, İsveçli futbolcu Marcus Rafferty'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 17:23
Marcus Rafferty Kasımpaşa’da

Lacivert-beyazlı kulüp, transferi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, İsveç ekibi Degerfors IF'ten transfer edilen Marcus Rafferty'nin, CEO Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Kulübün açıklamasında, "İsveç'in Degerfors IF takımında forma giyen Marcus Rafferty, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Marcus Rafferty'ye hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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