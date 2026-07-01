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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlılar, yurt dışı kamp etabı için Slovakya'nın Bratislava kentine uçacak. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 14:44 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 14:48
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. İdman, basına kapalı şekilde yapıldı ve toplamda 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı kamp etabı için saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Slovakya'nın Bratislava kentine gidecek. Burada altı hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş'ın maç programı (TSİ) şöyle:

2 TEMMUZ PERŞEMBE:

18.00 Beşiktaş-Gyirmot (X-BIONIC SPHERE)

5 TEMMUZ PAZAR:

18.00 Beşiktaş-MTE 1904 KFT (MTE 1904)

10 TEMMUZ CUMA:

18.00 Beşiktaş-Mattersburg (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)

19.30 Beşiktaş-Widzew Lodz (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)

14 TEMMUZ SALI:

12.00 Beşiktaş-Dinamo Malzenice (X-BIONIC SPHERE)

18.30 Beşiktaş-Spartak Trnava (Anton Malatinsky)

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