Okan Buruk en çok o yıldızı istiyor! Galatasaray'da 3 golcü gündemde
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar Osimhen ile birlikte hücum hattında görev yapacak bir golcü ararken listesindeki adayları da 3'e indirdi. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un en çok istediği isim ise belli oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 16:45
Bu oyuncular arasında teknik kadronun en çok kadroda görmek istediği oyuncunun Marmoush olduğu öğrenildi.
Manchester City'den kiralanması hedeflenen 27 yaşındaki Mısırlı yıldızın santrfor, sol kanat ve ikinci forvet oynayabilmesinin tercih edilmesinde etkili olduğu belirtildi.
JHON DURAN BEKLİYOR
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da bu transfer için Dünya Kupası'nın bitmesinin beklendiği ifade edildi.
Cimbom gelmeye hazır olan Jhon Duran'ı bekletirken diğer hedeflerde yaşanabilecek olumsuz bir durum karşımda Kolombiyalı forvette karar kılınacağı aktarıldı.
KOLO MUANI GELİŞMESİ
Galatasaray'ın ilgilendiği başka bir isim olan Kolo Muani için ise başta Juventus olmak üzere Roma ve Liverpool gibi kulüplerin de devrede olduğu vurgulandı.
PSG ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız forvet Kolo Muani geçen sezon Tottenham'da kiralık oynarken 41 maçta 5 gol attı.
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