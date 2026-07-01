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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk en çok o yıldızı istiyor! Galatasaray'da 3 golcü gündemde

Okan Buruk en çok o yıldızı istiyor! Galatasaray'da 3 golcü gündemde

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar Osimhen ile birlikte hücum hattında görev yapacak bir golcü ararken listesindeki adayları da 3'e indirdi. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un en çok istediği isim ise belli oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 16:45
Okan Buruk en çok o yıldızı istiyor! Galatasaray'da 3 golcü gündemde

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, Victor Osimhen'le birlikte hücum hattında görev yapacak kaliteli bir golcü arıyor.

Okan Buruk en çok o yıldızı istiyor! Galatasaray'da 3 golcü gündemde

Mauro Icardi'yle sözleşme yenilememe kararı alan sarı-kırmızılılarda santrfor takviyesi için yoğun bir mesai harcanacak.

Okan Buruk en çok o yıldızı istiyor! Galatasaray'da 3 golcü gündemde

Cimbom'da üç isim ön plana çıkmış durumda: Omar Marmoush, John Duran ve Kolo Muani.

Okan Buruk en çok o yıldızı istiyor! Galatasaray'da 3 golcü gündemde

Bu oyuncular arasında teknik kadronun en çok kadroda görmek istediği oyuncunun Marmoush olduğu öğrenildi.

Okan Buruk en çok o yıldızı istiyor! Galatasaray'da 3 golcü gündemde

Manchester City'den kiralanması hedeflenen 27 yaşındaki Mısırlı yıldızın santrfor, sol kanat ve ikinci forvet oynayabilmesinin tercih edilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Okan Buruk en çok o yıldızı istiyor! Galatasaray'da 3 golcü gündemde

JHON DURAN BEKLİYOR

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da bu transfer için Dünya Kupası'nın bitmesinin beklendiği ifade edildi.

Okan Buruk en çok o yıldızı istiyor! Galatasaray'da 3 golcü gündemde

Cimbom gelmeye hazır olan Jhon Duran'ı bekletirken diğer hedeflerde yaşanabilecek olumsuz bir durum karşımda Kolombiyalı forvette karar kılınacağı aktarıldı.

Okan Buruk en çok o yıldızı istiyor! Galatasaray'da 3 golcü gündemde

KOLO MUANI GELİŞMESİ

Galatasaray'ın ilgilendiği başka bir isim olan Kolo Muani için ise başta Juventus olmak üzere Roma ve Liverpool gibi kulüplerin de devrede olduğu vurgulandı.

Okan Buruk en çok o yıldızı istiyor! Galatasaray'da 3 golcü gündemde

PSG ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız forvet Kolo Muani geçen sezon Tottenham'da kiralık oynarken 41 maçta 5 gol attı.

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