Beşiktaş'tan El Bilal Toure'ye veda paylaşımı!

Beşiktaş Kulübü, geçen sezon İtalya Serie A takımlarından Atalanta'dan kiralık olarak transfer edilen El Bilal Toure ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan El Bilal Toure'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

El Bilal Toure Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 resmi müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.