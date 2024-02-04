Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılarak Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında 62. dakikada Mazraoui'nin yerine oyuna dahil olan Boey, performansıyla beğeni topladı. Alman siteleri, Sacha Boey'in ilk maçtaki futbolundan övgüyle bahsetti. İşte o yorumlar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 11:56 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 12:18
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Bayern Münih kulübünün resmi X sosyal medya hesabında, Sacha Boey'in ilk maçına çıkmasıyla ilgili özel bir paylaşım gerçekleştirildi. Futbolcunun maçta top ayağındayken bir görselinin kullanıldığı iletide "İlk görevin için tebrikler, Sacha" ifadesi kullanıldı. Bu paylaşım Bayern'in o günkü en çok etkileşim alan paylaşımı oldu.
'BAYERN MÜNİH KARİYERİNE SAĞLAM BİR BAŞLANGIÇ YAPTI'
Milliyet'in derlediği habere göre; Bavyera'nın önde gelen yayın organlarından Tageszeitung, eski Galatasaraylı futbolcunun ilk maç performansını tatmin edici buldu. Mönchengladbach karşısındaki Sacha Boey için "Bayern Münih kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı" yorumu yapıldı.
'TAKIMINA İYİ BİR KATKI SAĞLADI'
Abendzeitung gazetesinde de Sacha Boey'in ilk maçındaki performansı tatmin edici bulundu: "Kulüp tarihinin en pahalı kış transferi, ilk düellosunda ilk topunu kazandı. Oyuna girdikten sonra hemen takımına iyi bir katkı sağladı".
'BULUNDUĞU KANADI İYİ KAPATTI'
Ran internet sitesinde, 23 yaşındaki oyuncunun 30 milyon euro bonservisle transfer edildiği hatırlatması yapılarak "Sacha Boey takıma iyi uyum sağladı, bulunduğu kanadı iyi kapattı" satırlarına yer verildi.
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