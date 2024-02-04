Haberler Galatasaray Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar

Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılarak Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında 62. dakikada Mazraoui'nin yerine oyuna dahil olan Boey, performansıyla beğeni topladı. Alman siteleri, Sacha Boey'in ilk maçtaki futbolundan övgüyle bahsetti. İşte o yorumlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 11:56 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 12:18
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Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar

Bundesliga'da Bayern Münih, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 mağlup etti. Allianz Arena'daki karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Sacha Boey, 62.dakikada Mazraoui'nin yerine oyuna dahil oldu.

Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar

Galatasaray'dan Alman ekibine transfer olan Fransız sağ bek, yeni takımının formasını ilk kez giydi.

Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar

Bayern Münih Teknik Direktörü Tuchel, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Mazraoui doğal olarak süreçlere daha aşina. Bence Sacha için önce izleyip sonra bizim için oyunu tamamlaması iyi olur" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar

Bayern Münih kulübünün resmi X sosyal medya hesabında, Sacha Boey'in ilk maçına çıkmasıyla ilgili özel bir paylaşım gerçekleştirildi. Futbolcunun maçta top ayağındayken bir görselinin kullanıldığı iletide "İlk görevin için tebrikler, Sacha" ifadesi kullanıldı. Bu paylaşım Bayern'in o günkü en çok etkileşim alan paylaşımı oldu.

Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar

'BAYERN MÜNİH KARİYERİNE SAĞLAM BİR BAŞLANGIÇ YAPTI'
Milliyet'in derlediği habere göre; Bavyera'nın önde gelen yayın organlarından Tageszeitung, eski Galatasaraylı futbolcunun ilk maç performansını tatmin edici buldu. Mönchengladbach karşısındaki Sacha Boey için "Bayern Münih kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı" yorumu yapıldı.

Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar

'TAKIMINA İYİ BİR KATKI SAĞLADI'
Abendzeitung gazetesinde de Sacha Boey'in ilk maçındaki performansı tatmin edici bulundu: "Kulüp tarihinin en pahalı kış transferi, ilk düellosunda ilk topunu kazandı. Oyuna girdikten sonra hemen takımına iyi bir katkı sağladı".

Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar

'BULUNDUĞU KANADI İYİ KAPATTI'
Ran internet sitesinde, 23 yaşındaki oyuncunun 30 milyon euro bonservisle transfer edildiği hatırlatması yapılarak "Sacha Boey takıma iyi uyum sağladı, bulunduğu kanadı iyi kapattı" satırlarına yer verildi.

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