Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar

Bayern Münih kulübünün resmi X sosyal medya hesabında, Sacha Boey'in ilk maçına çıkmasıyla ilgili özel bir paylaşım gerçekleştirildi. Futbolcunun maçta top ayağındayken bir görselinin kullanıldığı iletide "İlk görevin için tebrikler, Sacha" ifadesi kullanıldı. Bu paylaşım Bayern'in o günkü en çok etkileşim alan paylaşımı oldu.