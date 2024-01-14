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TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...

Başarılı bir sezon geçiren Galatasaray'da birçok futbolcu performansıyla ön plana çıktı. Transfer dönemiyle birlikte sarı-kırmızılıların oyuncularına teklifler gelmeye başladı. Cimbom, takımın vazgeçilmezlerinden olan yıldız ismini isteyen dünya devine rest çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 10:11
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TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte gidecekler ve kalacakların kimler olacağı merakla beklenirken, kadroya takviyeler de yavaş yavaş yapılmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...

Genoa'ya kiralık olarak giden Berkan Kutlu'nun geri döndürülmesiyle savunmanın önünü güçlendiren sarı-kırmızılılarda, gündemdeki isim ise Sacha Boey haline geldi.

TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...

Hem ligde hem de Avrupa kulvarında sergilediği futbolla bu sezon takımın en iyilerinden olan Fransız sağ bek, dev ekiplerin de ilgisini üzerine topladı. Sarı-kırmızılıların genç yıldızına Alman devi Bayern Münih talip oldu.

TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...

Sağ bek arayışında olan ve Şampiyonlar Ligi'nde kendilerine karşı oynadığı oyundan etkilenen teknik direktör Thomas Tuchel'in, Boey için olumlu rapor verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...

Milliyet'in haberine göre; Bunun üzerine Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifte bulunan Bayern Münih'e olumlu yanıt verilmediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...

Fransız beki devre arasında satma düşüncesine soğuk bakan sarı-kırmızılıların astronomik bir teklif gelmesi halinde ise planını gözden geçireceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...

Bunun için de alt limit olarak 25 milyon euroluk bir rakam belirlendiği ve böyle bir teklifin gelmesi halinde oyuncunun satışının gündeme geleceği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...

Dizindeki problem nedeniyle Sivas'a götürülmeyen ve Kayseri maçına yetişip yetişmeyeceği ise netleşmeyen 23 yaşındaki oyuncunun riske edilmeyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...

Kupa maçında da yine şans verilmesi beklenmeyen Boey için hedef olarak Trabzonspor deplasmanının seçildiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den transfer etti.

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