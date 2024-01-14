TRANSFER HABERİ: G.Saray'dan dünya devine rest! Yıldız isme gelen teklif...
Başarılı bir sezon geçiren Galatasaray'da birçok futbolcu performansıyla ön plana çıktı. Transfer dönemiyle birlikte sarı-kırmızılıların oyuncularına teklifler gelmeye başladı. Cimbom, takımın vazgeçilmezlerinden olan yıldız ismini isteyen dünya devine rest çekti. İşte detaylar...
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Sağ bek arayışında olan ve Şampiyonlar Ligi'nde kendilerine karşı oynadığı oyundan etkilenen teknik direktör Thomas Tuchel'in, Boey için olumlu rapor verdiği belirtildi.
Milliyet'in haberine göre; Bunun üzerine Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifte bulunan Bayern Münih'e olumlu yanıt verilmediği öğrenildi.
Fransız beki devre arasında satma düşüncesine soğuk bakan sarı-kırmızılıların astronomik bir teklif gelmesi halinde ise planını gözden geçireceği belirtildi.
Bunun için de alt limit olarak 25 milyon euroluk bir rakam belirlendiği ve böyle bir teklifin gelmesi halinde oyuncunun satışının gündeme geleceği bildirildi.
Dizindeki problem nedeniyle Sivas'a götürülmeyen ve Kayseri maçına yetişip yetişmeyeceği ise netleşmeyen 23 yaşındaki oyuncunun riske edilmeyeceği belirtildi.
Kupa maçında da yine şans verilmesi beklenmeyen Boey için hedef olarak Trabzonspor deplasmanının seçildiği kaydedildi.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den transfer etti.
Cimbom'un kasasından genç oyuncu için 1.1 milyon Euro bonservis bedeli çıktı.
2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro...
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