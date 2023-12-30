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GS TV'den 'digital' kararı
GSTV, 2024 yılından itibaren yayın hayatına dijital ortamda devam edeceğini açıkladı. "Yeni bir yıl, yeni bir GSTV" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: GSTV, değişen medya kullanım alışkanlıklarına uyum sağlamak ve dijital çağı yakalamak amacıyla yeni bir adım atıyor. Yeni dönemde GSTV; Galatasaray YouTube Kanalı ve www.galatasaray. com adreslerinde yayın yapmaya devam edecek." Bu kararın ardından GSTV'nin Digitürk'teki yayınlarına son vereceği öğrenildi.
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