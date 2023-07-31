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Ali Cabbar çalındı

Dün Rams Park'ta en çok alkış alan isimlerden birisi de Zaha'ydı. Futbolcular farklı şarkılar eşliğinde sahaya çıkarken Fenerbahçe'nin elinden kapılan Fildişili yıldız için Emir Can İğrek'in söylediği Ali Cabbar şarkısının seçilmesi dikkat çekiciydi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Ali Cabbar çalındı
Dün Rams Park'ta en çok alkış alan isimlerden birisi de Zaha'ydı. Futbolcular farklı şarkılar eşliğinde sahaya çıkarken Fenerbahçe'nin elinden kapılan Fildişili yıldız için Emir Can İğrek'in söylediği Ali Cabbar şarkısının seçilmesi dikkat çekiciydi.
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