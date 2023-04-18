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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

Galatasaray son dakika transfer haberleri... Sarı kırmızılılar, kalesini dünyaca ünlü bir kaleciye teslim etmeye hazırlanıyordu... Muslera'nın alternatifi olarak düşünülen yıldız isim kararını verdi. Transferde yaşanan sıcak gelişmenin ayrıntıları haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 09:58 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 10:06
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

Sarı kırmızılılar bu sezon şampiyonluğa ulaşarak yeni sezonda iddialı hamleler yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

Cimbom'un gelecek yıl takviye yapmak istediği mevkilerden birisi de kale bölgesiydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

Bu doğrultuda Aslan, performansıyla adından söz ettiren Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'i listesine almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

Yönetimin 28 yaşındaki eldiven için resmi girişimlere başladığı belirtilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

Öte yandan Galatasaray'ın, başarılı kalecinin transferi için Villarreal ve Real Sociedad ile yarıştığı bildirilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

Birçok talibi olan Livakovic transferle ilgili kararını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

Konuyla ilgili flaş gelişmeyi İspanyol basını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

aspor.com.tr'nin Elgoldigital'den çevirisini yaptığı habere göre Livakovic, İspanya Ligi'nde forma giymek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

Bu sebeple Hırvat futbolcu Galatasaray seçeneğini ikinci plana atmış durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

28 yaşındaki oyuncunun para odaklı bakmadığı ve hangi takıma gideceğini kazanacağı ücretin belirlemeyeceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

Livakovic'in 5 büyük ligden birinde düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

Bu anlamda Villarreal'in kaleci rotasyonu düşünüldüğünde Livakovic için en iyi seçenek olduğu vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

SÖZLEŞMESİ 2024'TE SONA ERİYOR!

1.88 boyundaki kalecinin Dinamo Zagreb ile olan kontratı 2024 yılında bitecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve kararını verdi! Muslera'nın yerine geliyor mu?

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Livakovic, bu sezon 43 maça çıktı.

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