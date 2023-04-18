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FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son olarak evinde Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe, geriye düştüğü müsabakada bulduğu üst üste gollerle geri dönmeyi bildi ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Özellikle Arda Güler ilk yarıda gösterdiği performansla tribünleri mest etti. Jorge Jesus'un bazı oyuncu tercihleri ise tartışıldı. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, Portekizli çalıştırıcı hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 09:03
FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında galibiyet golünden sonraki çılgın fotoğrafı; "insanlar bazen sevinçten de deliriyor" demektir.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Sezon başından beri dökülen yanlarını toplamakla yükümlü olan gamsızların kırk yılda bir gibi mücadelesi; "formanın anlam ve önemi ağalarda beylerde de beliriyor" demektir.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Kazandıktan sonra büyük fotoğrafa daha yakından bakmak gerekiyor. Serdar Dursun gibi biriyle maça başlamak gafletini göremeyen ama hakemin üzerine yürümeyi alışkanlık haline getiren Jesus, "ağzındaki ıslanmamış baklalarla gittikçe geriliyor" demektir.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Mucizelerle devam eden yolculukta Arda Güler'in estetik, akıl ve yetenek konusunda her hafta biraz daha büyümesiyle, "umutların ipek yoluna halılar seriliyor" demektir.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Ama Ankaragücü ataklarında Fenerbahçe savunmasının "kare kare sallandığı" görüntülere bakınca, "önemli gerçeklerin anonsu da veriliyor" demektir. "Uyan Jesus uyan!" diye.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Ankaragücü takımına gelince. Maçın ikinci yarısındaki oyuna bakınca, "ben bu maçı kaybedecek takım değildim" diyenlerin beklediği galibiyet otobüsü Fenerbahçe takımını alır gider.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Futbol akıl oyunudur. Ölü bir pozisyonda penaltı yapacak kadar "akılsız" davranan futbolcunun vebalini de bütün takım öder.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Galatasaray'ın 6 gol attığı maçtan sonra kurulacak cümlemiz; "herkes birbirinin haritası olduğu zaman yolu bulmak zor değil!" Icardi'nin "ben bu geceye aitim" dediği maçlardaki performansı, hiçbir maçta kendini sahada unutmaya hakkı olmayacağının bildirgesidir.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Her takım önündeki maçlara bakarken kolay kazanılacak zannedilen maçlardaki tehlikeleri de görmek gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Sezon sonunda gökkuşağına tutunmak isteyenlere futbolun emri; damla damla ter. Çünkü her takım için her maçta bir krater ihtimali mevcut.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Futbol mücadele eden ve koşan adamlarla güzeldir. O yüzden sararıp solmuş aşklara ancak bir puan veriliyor. Geçen sezonun en özel takımı Trabzonspor kaç zamandır sezonu kapatmış gibi oynuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Beşiktaş da yakaladığı sihri Trabzon'da terk etmiş gibiydi. Belli ki puan cetvelindeki yerinden memnun. Arada iki takım adına da kaçan pozisyonlar vardı ama olacak o kadar. Onlar da olmasa böyle bir karşılaşmaya "derbi" demenin ne anlamı var!

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Ligin altında ilginç bir mücadele izleyeceğiz. Onuncu sıradaki Antalyaspor'a kadar her takımın küme düşme ihtimali mevcut.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Aralarında yapacakları maçlar takımların kaderini belirleyecek. Eğer küme düşerse en çok Ümraniyespor ve Recep Uçar adına üzülürüm. Verdikleri mücadele ve oynadıkları futbol bulundukları yerin karşılığı değil çünkü.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Futbol; saha içinde forma giyenlerin koşuşturmasıdır, yöneticilerin saha dışında yalanı konuşturması değil. Laf ebesi olmayı yöneticilik zannedenlerin "oyunbaz" cümlelerine itibar gösterilmeyen bir ülke olmalıyız. Sızlanmaktan başka sığınacak liman bulamayanların "ganimet avcılığına" karşı durmalıyız.

FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Çünkü onların "kuru sıkıları" bile çocuklarımızı yaralamaya yetiyor. Sevgisizliği temsil etmekten gurur duyanlar da sadece nefret üretiyor. Biz onlara kısaca "hokkabaz" diyoruz!

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