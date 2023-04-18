FENERBAHÇE HABERİ: Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"

Beşiktaş da yakaladığı sihri Trabzon'da terk etmiş gibiydi. Belli ki puan cetvelindeki yerinden memnun. Arada iki takım adına da kaçan pozisyonlar vardı ama olacak o kadar. Onlar da olmasa böyle bir karşılaşmaya "derbi" demenin ne anlamı var!