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Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılara menajerler aracılığı ile önerilen Toni Lato'ya talip çıktı. İspanyol kulübü, Toni Lato'ya talip oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 17:19
Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

Futbol kariyerine İspanyol ekibi Valencia'da devam eden 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Toni Lato ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

Galatasaray'a aracılar vasıtasıyla önerilen futbolcuya İtalya'dan ciddi bir talipli çıktı.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

Ayrıca İspanyol oyuncunun maliyeti de belli oldu.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

BOLOGNA, TONI LATO'NUN PEŞİNDE
Serie A ekiplerinden Bologna, Valencia ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcu ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

Valencia'nın sol bek oyuncusuna İspanya'dan Getafe de talip oldu.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

Ocak ayı transfer döneminde Lato'yu isteyen kulüpler, oyuncu ve kulübü ile anlaşmanın yollarını arayacak.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Getafe ile Bologna'nın yanı sıra Galatasaray ile de anılan futbolcunun maliyeti de ortaya çıktı.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

Lato'yu kadrosuna katmak için yaz dönemini beklemek istemeyen kulüpler, kasasından bir para çıkarmak zorunda kalacak.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

5 MİLYON EURO'DAN DÜŞÜK
İtalya'dan Calciomercato, futbolcu için 5 milyon euro tutardan daha az bir tazminatın transfer için yeterli olabileceğini duyurdu.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

Takvim'in derlediği habere göre İspanyol basını ise Valencia'nın futbolcuya sunduğu teklifi paylaştı.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

VALENCİA OYUNCUYU KIZDIRDI
Cadena Ser, Valencia'nın futbolcuya mevcut maaşının yüzde 40 daha düşük bir rakamı teklif ettiğini yazdı.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

Ancak; La Liga ekibinin 2 yıllık yeni kontrat önerisi futbolcu ve cephesini kızdırdı.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

Lato, kendisine Valencia'dan önerilen teklifi kabul edilemez buldu ve bu teklifi reddetti.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

Oyuncuya önerilen rakamın detayları ise paylaşılmadı.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Tam adı Antonio Latorre Grueso olan futbolcu, bu sezon Valencia'da 10 maçta 351 dakika süre aldı ve 1 gol üretti.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

Lato daha önce Hollanda'da PSV Eindhoven forması ile umduğunu bulamasa da yurt dışı deneyimine sıcak bakıyor.

Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!

Yakın dönemde futbolcuya Yunan ekibi Olympiakos'un da yakından ilgi gösterdiği gündeme gelmişti.

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