GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Marsilya'dan Galatasaray'a Cengiz Ünder cevabı: Masaya oturalım!

Milli oyuncu Cengiz Ünder, Fransız ekibi Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Milli oyuncu Cengiz Ünder, Fransız ekibi Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Yıldız isim devre arasında takımdan ayrılarak 11'de yer alacağı bir takımda oynamak istiyor.
Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile sorun yaşayan yıldız futbolcu için Galatasaray oldukça ısrarcı...
Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder için bir girişimde bulunmuştu.
8.4 MİLYON EURO ÖDEDİLER
İkinci hamlesini yapan Galatasaray ise Marsilya cephesini ikna etmek üzere...
Takvim'in haberine göre sarı-Kırmızılar'da Başkanvekili Erden Timur'un Marsilya Başkanı Pablo Longoria ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Fransız kulübünün başkanının da Timur'a, "Ocak'ta gelin görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi.
25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Marsilya'da 20 maçta forma giydi.
Cengiz bu mücadelelelerde 1 gole imza attı.
Milli yıldız Ligue 1'de 14 maçta 551 dakika görev aldı.
Cengiz Ünder'in 90 dakika boyunca sahada kaldığı sadece 1 maç var.
Başarılı futbolcu 44 kez A Milli Takım formasını giydi.
Cengiz bu mücadelelerde 15 kez rakip fileleri havalandırdı.
Milli oyuncunun bonservis değeri 17 milyon euro olarak biliniyor.