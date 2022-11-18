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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Marsilya'dan Galatasaray'a Cengiz Ünder cevabı: Masaya oturalım!

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların transfer hedefindeki isimlerden birisi de milli futbolcumuz Cengiz Ünder olarak dikkat çekiyor. Cengiz Ünder'in Fransa'da formasını terlettiği Marsilya kulübünden ise sarı kırmızılılara flaş yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
Ocakta görüşelim

Milli oyuncu Cengiz Ünder, Fransız ekibi Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Ocakta görüşelim

Yıldız isim devre arasında takımdan ayrılarak 11'de yer alacağı bir takımda oynamak istiyor.

Ocakta görüşelim

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile sorun yaşayan yıldız futbolcu için Galatasaray oldukça ısrarcı...

Ocakta görüşelim

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder için bir girişimde bulunmuştu.

Ocakta görüşelim

8.4 MİLYON EURO ÖDEDİLER

İkinci hamlesini yapan Galatasaray ise Marsilya cephesini ikna etmek üzere...

Ocakta görüşelim

Takvim'in haberine göre sarı-Kırmızılar'da Başkanvekili Erden Timur'un Marsilya Başkanı Pablo Longoria ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Ocakta görüşelim

Fransız kulübünün başkanının da Timur'a, "Ocak'ta gelin görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi.

Ocakta görüşelim

25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Marsilya'da 20 maçta forma giydi.

Ocakta görüşelim

Cengiz bu mücadelelelerde 1 gole imza attı.

Ocakta görüşelim

Milli yıldız Ligue 1'de 14 maçta 551 dakika görev aldı.

Ocakta görüşelim

Cengiz Ünder'in 90 dakika boyunca sahada kaldığı sadece 1 maç var.

Ocakta görüşelim

Başarılı futbolcu 44 kez A Milli Takım formasını giydi.

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