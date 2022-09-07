Haberler Galatasaray Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Raul de Tomas, İspanya La Liga ekibi Espanyol'dan ayrılmak istiyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer döneminin sona ermesinin ardından İspanyol yıldızın yeni adresi merak konusu oldu. Sarı-kırmızılıların peşinde olduğu yıldız golcünün transfer kararı belli oldu. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 09:52
BURAK ŞENTÜRK
Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı Raul de Tomas ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Transferin hızlı takımlarından olan sarı-kırmızılılar, hedefteki isimlerle görüşmeleri sürdürüyor.

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Alternatifli bir kadro kurmak oluşturmak isteyen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre hareket ediyor.

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Birçok takviyeyle güçlenen Galatasaray'da yaşanan gol krizi yönetimi santrfor arayışına itmişti.

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Temaslarını sıklaştıran Aslan, son olarak İspanyol futbolcu Raul De Tomas'ı gündemine aldı.

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Espanyol'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

"GALATASARAY'I İSTEMİYOR"
La Liga ekibinden ayrılmak isteyen Raul de Tomas'ın seçenekleri arasında Galatasaray olmadığı ifade edildi.

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

İspanyol basınında yer alan haberde; Golcü futbolcunun, sarı-kırmızılılarda forma giymek istemediği kaydedildi.

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer sezonunun bitmesi sonrası yol haritasını belirlemekte zorlanan Raul de Tomas'ın ocak ayını bekleyebileceği belirtildi.

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Yıldız hücum oyuncusunun Espanyol ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Santrfor mevkisinde forma giyen Raul de Tomas, forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

İspanyol futbolcu, ülkesinin milli takımında 4 karşılaşmada sahaya çıktı.

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

2020 yılında Benfica'dan 22.5 milyon euro'ya Espanyol'a transfer olan Raul de Tomas, geçtiğimiz sezon 34 maçta 17 gol ve 3 asistlik performansıyla göz doldurdu.


Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Kariyerinde 316 karşılaşmada görev alan futbolcu, 129 gol ve 22 asistlik katkı verdi.

Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Yıldız golcünün güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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