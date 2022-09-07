Raul de Tomas'tan Galatasaray kararı! Transfer...

Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı Raul de Tomas ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı Raul de Tomas ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Transferin hızlı takımlarından olan sarı-kırmızılılar, hedefteki isimlerle görüşmeleri sürdürüyor.
Alternatifli bir kadro kurmak oluşturmak isteyen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre hareket ediyor.
Birçok takviyeyle güçlenen Galatasaray'da yaşanan gol krizi yönetimi santrfor arayışına itmişti.
Temaslarını sıklaştıran Aslan, son olarak İspanyol futbolcu Raul De Tomas'ı gündemine aldı.
Espanyol'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
"GALATASARAY'I İSTEMİYOR"
La Liga ekibinden ayrılmak isteyen Raul de Tomas'ın seçenekleri arasında Galatasaray olmadığı ifade edildi.
İspanyol basınında yer alan haberde; Golcü futbolcunun, sarı-kırmızılılarda forma giymek istemediği kaydedildi.
Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer sezonunun bitmesi sonrası yol haritasını belirlemekte zorlanan Raul de Tomas'ın ocak ayını bekleyebileceği belirtildi.
Yıldız hücum oyuncusunun Espanyol ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Santrfor mevkisinde forma giyen Raul de Tomas, forvet arkasında da görev yapabiliyor.
İspanyol futbolcu, ülkesinin milli takımında 4 karşılaşmada sahaya çıktı.
2020 yılında Benfica'dan 22.5 milyon euro'ya Espanyol'a transfer olan Raul de Tomas, geçtiğimiz sezon 34 maçta 17 gol ve 3 asistlik performansıyla göz doldurdu.
Kariyerinde 316 karşılaşmada görev alan futbolcu, 129 gol ve 22 asistlik katkı verdi.
Yıldız golcünün güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.