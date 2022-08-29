İki itiraz

Süper Lig'de ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetti. VAR'da ise Alper Ulusoy vardı. Mücadelede iki tehlikeli pozisyon yaşandı. İlkinde Torreira'nın vuruşunda meşin yuvarlak Larsen'in dirseğine çarptı. Galatasaraylılar bu pozisyonda penaltı bekledi. Ancak Ali Palabıyık beyaz noktayı göstermedi. VAR başındaki Alper Ulusoy da inceleme davetinde bulunmadı. Trabzonsporlular ise Yunus Akgün'ün atılması gerektiğini düşündü. Sarı kartı varken ikili mücadelede rakibini çekti. Ali Palabıyık bu pozisyonda ikinci defa kartına başvurmadı.



KEREM YİNE ETKİSİZ KALDI

Bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Kerem Aktürkoğlu, dün de etkisiz isimler arasında yer aldı. Sol kanatta şans bulan genç oyuncu, hücumda fark yaratamadı. İkinci yarıda ise müsait durumda önünde bulduğu topta, kaleci Taha'yı geçmeyi başaramadı. Bu sezon golü veya asisti bulunmayan Kerem, Trabzon'a karşı girdiği 10 ikili mücadelenin 8'ini de kaybederek dikkat çekti.