Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ten Barcelona'nın yıldızına olay sözler!

Galatasaray'ın sezon başında Göztepe'den renklerine kattığı savunmacı Alpaslan Öztürk, Barcelona maçı öncesi Belçika basınına açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli stoperin sözleri: "Göztepe'de bir yöneticimiz, Milli Takım'a seçildiğim için beni aradı. Kulübe girerken inanılmaz bir sevinç yaşadım, güvenlik kamerasından haberim yoktu. O anı asla unutmayacağım."
"18 yaşındayken Türkiye ve Belçika arasında seçim yapmak zorunda kaldım. O zaman Türkiye'nin beni biraz daha fazla istediği hissine kapıldım. Ama bu benim de yüzde yüz Antwerper hissettiğim gerçeğini değiştirmiyor."