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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim soyunma odasında oyuncularına seslendi! "Kaldırın kafanızı"

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu 4. maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. Kazanıp gruptan lider çıkma yolunda büyük bir adım atmak isteyen Aslan, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Halen grupta liderliğini sürdüren ve son 2 maça avantajlı giren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv maçının ardından üzgün olan oyuncularıyla soyunma odasında konuşma yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, futbolcularına hem uyarılarda bulundu hem de moral verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 10:54
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim soyunda odasında oyuncularına seslendi! "Kaldırın kafanızı"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. maçında sahasında konuk ettiği Lokomotiv Moskova karşısında etkili bir oyun ortaya koydu.. Net fırsatlar kaçıran sarı kırmızılar 73 dakika önde götürdüğü mücadele sonunda 1 puana razı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim soyunda odasında oyuncularına seslendi! "Kaldırın kafanızı"

Aslan'ın, Rus ekibini yenerek gruptan çıkma adına önemli bir eşiği geçmek istediği maçtan beraberlikle ayrılması oyuncuların moralini bozdu. Soyunma odasında futbolcuların mağlup olmuş gibi üzüntü yaşaması üzerine karamsar havayı dağıtmak Fatih Terim'e düştü.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim soyunda odasında oyuncularına seslendi! "Kaldırın kafanızı"

HEM UYARDI HEM MORAL VERDİ!
Türkiye'nin haberine göre; Tecrübeli teknik adam konuşmasında "Kaldırın kafanızı. Ben de şaşkınım ama biz kaybetmedik. Halen lideriz. Ortaya koyduğunuz mücadele ve oyun da ilerisi için umut verici. Siz yeter ki bu hırsı, arzuyu diğer maçlarda da ortaya koyun. Biz bu gruptan çıkacağız. Ama bir defa daha gördük bu seviyelerde yakaladığınız pozisyonları daha fazla golle sonuçlandırmalısınız diyerek hem uyardı hem de oyuncularına moral aşıladı.

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