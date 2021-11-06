GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim soyunma odasında oyuncularına seslendi! "Kaldırın kafanızı"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. maçında sahasında konuk ettiği Lokomotiv Moskova karşısında etkili bir oyun ortaya koydu.. Net fırsatlar kaçıran sarı kırmızılar 73 dakika önde götürdüğü mücadele sonunda 1 puana razı oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. maçında sahasında konuk ettiği Lokomotiv Moskova karşısında etkili bir oyun ortaya koydu.. Net fırsatlar kaçıran sarı kırmızılar 73 dakika önde götürdüğü mücadele sonunda 1 puana razı oldu.
Aslan'ın, Rus ekibini yenerek gruptan çıkma adına önemli bir eşiği geçmek istediği maçtan beraberlikle ayrılması oyuncuların moralini bozdu. Soyunma odasında futbolcuların mağlup olmuş gibi üzüntü yaşaması üzerine karamsar havayı dağıtmak Fatih Terim'e düştü.
HEM UYARDI HEM MORAL VERDİ!
Türkiye'nin haberine göre; Tecrübeli teknik adam konuşmasında "Kaldırın kafanızı. Ben de şaşkınım ama biz kaybetmedik. Halen lideriz. Ortaya koyduğunuz mücadele ve oyun da ilerisi için umut verici. Siz yeter ki bu hırsı, arzuyu diğer maçlarda da ortaya koyun. Biz bu gruptan çıkacağız. Ama bir defa daha gördük bu seviyelerde yakaladığınız pozisyonları daha fazla golle sonuçlandırmalısınız diyerek hem uyardı hem de oyuncularına moral aşıladı.