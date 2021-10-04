İşte Mohamed!

G.Saray’ın suskun yıldızı, Rize’de coştu. İki golle sezon siftahı yaptı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 06:50Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 06:53
Galatasaray'ı Rizespor deplasmanında suskun yıldızı Mostafa Mohamed ayakta tuttu. Sarı-kırmızılıların eleştirilen ismi Mohamed, müthiş karşılaşmada attığı 2 golle Cimbom'un galibiyetinde büyük bir pay sahibi oldu. Gol perdesini 5. dakikada açan 23 yaşındaki Mısırlı santrfor, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Çaykur Rizespor filelerine gönderdi. Mohamed, sarı-kırmızılılar 2-1 yenik durumdayken yine sahne aldı. Ömer Bayram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan yıldız forvet, fırsatçılığını konuşturup, altı pasta topu ağlarla buluşturmakta zorlanmadı. Bu sezon ilk gollerini sıralayan Mostafa Mohamed, üzerindeki baskıyı atıp moral bulurken, teknik direktör Fatih Terim'in de elini güçlendirdi.