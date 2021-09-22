Kayserispor - Galatasaray maçı CANLI | Kayseri - GS maçı izle | Galatasaray maçı canlı skor

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Kayserispor maçında rotasyona gitti. Öte yandan Cimbom'un forvet hattında son dönemlerde yedek kulübesine çekilen Mostafa Mohamed yer alıyor. Bununla beraber yeni transfer Assunçao, ilk kez 11'de yer alıyor Kayserispor - Galatasaray maçının canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...







KAYSERİSPOR - GALATASARAY 11'LERİ:

KAYSERİSPOR - Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam

GALATASARAY - Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Gustavo, Oğulcan, Emre Kılınç, Feghouli, Mostafa

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan kritik mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ali Saygın Ögel yapıyor. Maçın 4.Hakemi ise Kadir Sağlam oldu.