Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük endişe! Protestolar sonrası Fatih Terim...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük endişe! Protestolar sonrası Fatih Terim...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta sarı-kırmızılı taraftarlar Ryan Babel, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram'ı protesto etmişti. Bu olay, Galatasaray teknik heyetinde büyük rahatsızlık yaratırken, benzer protestoların özellikle genç futbolcuların gözünü korkutmasından endişe ediliyor. Gençlerin bu süreçten etkilenmemesi için Fatih Terim kolları sıvadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:59
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük endişe! Protestolar sonrası Fatih Terim...

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet kadar, tribünlerin bazı futbolculara yönelik protestoları da keyifleri iyice kaçırdı. Taraftarların gösterdiği tepkinin genç futbolcularda travma yaratmasından korkuluyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük endişe! Protestolar sonrası Fatih Terim...

Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında Babel, Yedlin ve Ömer Bayram'ın protesto edilmesi maçın önüne geçmiş, teknik direktör Fatih Terim de bu duruma isyan etmişti. Sarı-kırmızılı teknik kadroyu endişelendiren nokta ise, yaşananlardan gençlerin olumsuz etkilenebilecek olması...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük endişe! Protestolar sonrası Fatih Terim...

Yedlin, Babel ve Ömer'e gösterilen tepki sonrası gençlerin artık rahat olamayacağı, karşılaşma sırasında sorumluluk almaktan kaçınacağı düşünülüyor. Milliyet'in haberine göre; genç futbolcuların inisiyatif almamasıyla beraber ortaya çıkacak durumun takımın oyununa da olumsuz yansıyacağını planlayan teknik ekip, çalışmalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük endişe! Protestolar sonrası Fatih Terim...

Gençlerin tepki görmemek için garanti oyunu tercih edeceğini düşünen Fatih Terim ve ekibi, bu nedenle performansların aşağı inmesi için şimdiden kolları sıvadı. Gençlerin süreçten etkilenmemesi ve saha içinde sorumluluk almasını isteyen teknik ekip bu konuda toplantılar düzenliyor. Futbolcuları psikolojik markaja alan teknik heyet, hem tepki alan hem de bunlardan etkilenebileceği düşünülen gençleri ayakta tutmak için uğraş veriyor.

SON DAKİKA