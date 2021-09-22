Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük endişe! Protestolar sonrası Fatih Terim...

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet kadar, tribünlerin bazı futbolculara yönelik protestoları da keyifleri iyice kaçırdı. Taraftarların gösterdiği tepkinin genç futbolcularda travma yaratmasından korkuluyor.
Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında Babel, Yedlin ve Ömer Bayram'ın protesto edilmesi maçın önüne geçmiş, teknik direktör Fatih Terim de bu duruma isyan etmişti. Sarı-kırmızılı teknik kadroyu endişelendiren nokta ise, yaşananlardan gençlerin olumsuz etkilenebilecek olması...
Yedlin, Babel ve Ömer'e gösterilen tepki sonrası gençlerin artık rahat olamayacağı, karşılaşma sırasında sorumluluk almaktan kaçınacağı düşünülüyor. Milliyet'in haberine göre; genç futbolcuların inisiyatif almamasıyla beraber ortaya çıkacak durumun takımın oyununa da olumsuz yansıyacağını planlayan teknik ekip, çalışmalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırdı.