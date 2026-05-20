Galatasaray'dan golcü operasyonu! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'nin geleceğinin belirsizliğini koruduğu Galatasaray'da golcü arayışları hız kazandı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların gündemine aldığı forveti ve yapacağı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 12:32
Galatasaray, dünya devlerinin radarındaki Victor Osimhen'in bonservisini 150 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı 150 milyon Euro'luk teklif gelmemesi halinde takımda tutacak.
Galatasaray'da sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor.
Yönetim, kulübün şartlarını kabul etmesi halinde Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatmak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda rotasyondaki bir diğer golcü olan ve forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu'nun takımdan ayrılması bekleniyor.
Osimhen'e alternatif olacak bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu.
AMINE GOUIRI HAMLESİ
Foot News Africa'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Marsilya forması giyen Amine Gouiri ile ilgileniyor.
15 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK
Haberde Galatasaray'ın Cezayirli golcü için 15 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığını yazdı.
Sarı-kırmızılıların golcü futbolcuyu Mauro Icardi'nin halefi olarak gördüğü kaydedildi.
Amine Gouiri, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 28 maçta 11 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 28 milyon Euro.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.