Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! Evini bile aldı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı ve gideceği şehirde ev satın aldığı yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 11:28
Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertlilerde gelecek isimler kadar gidecek isimler de merak ediliyor.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Fred geliyor.
2023/24 sezonu başında transfer olduğu sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunda takımın vazgeçilmezi olan Fred, bu sezon gösterdiği performansla bekleneni veremedi.
Fenerbahçe, son haftalarda yaptığı skor katkısıyla dikkatleri çeken tecrübeli futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı.
Brezilya basını ise deneyimli oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
ATLETICO MINEIRO YOLCUSU
Brezilyalı gazeteci Heverton Guimaraes'e göre; Fred, Atletico Mineiro ile anlaşmaya yakın.
Tarafların ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu ve anlaşmanın yakında sonuçlanabileceği belirtildi.
Fred'in Belo Horizonte'de ev satın aldığı ve ailesiyle birlikte yeni evine taşınacağı aktarıldı.
Tecrübeli futbolcunun 2025 yılında da Atletico Mineiro ile görüştüğü ancak transferin gerçekleşmediği vurgulandı.
Brezilya ekibinin yöneticilerinin Fred'i kısa süre içerisinde transfer edebileceklerinden emin olduğu ifade edildi.
