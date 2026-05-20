Galatasaray'dan Manchester City'nin yıldızına kanca! Bernardo Silva denmişti ancak...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu zirvede tamamlayarak üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Adı Manchester City forması giyen Bernardo Silva ile anılan sarı-kırmızılılar, İngiliz devinin bir başka yıldızını daha gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 15:39
Sabah'ın haberine göre, Silva dışında Omar Marmoush'un da İlkay'la temasa geçtiği ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı.
Devre arasında menajer George Gardi'nin gündeme getirdiği Marmoush bu sezonu 8 gol ve 3 asistle tamamladı.
İngiliz devinde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki Mısırlı yıldız, hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor.
Icardi ile devam edilmemesi durumunda Marmoush opsiyonu için harekete geçilmesi bekleniyor.
Galatasaray'da Bernardo Silva rüyası ise devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın rakibi olan Juventus, İtalya'da son haftaya Şampiyonlar Ligi potası dışında giriyor.
31 yaşındaki Portekizli 10 numara, Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takımda kariyerine devam etmek istiyor.
