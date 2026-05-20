CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta eski futbolcu Recep Adanır anıldı

Beşiktaş'ta eski futbolcu Recep Adanır anıldı

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Recep Adanır'ın vefatının 9. yıldönümünde anma mesajı yayımladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 15:17
Beşiktaş'ta eski futbolcu Recep Adanır anıldı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Efsane futbolcumuz 'Baba' Recep Adanır'ı vefatının 9. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Her iki ayağından füze çabukluğuyla çıkan çok sert şutları, top hakimiyetini süsleyen driplingleri ve topu ayakları arasında saklayarak rakip sahada yaptığı kısa deparlarla Recep Adanır, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbol teknisyenlerinden birisiydi. Emsalsiz futbolculuk yeteneklerine ilaveten, çok iyi bir kaptan da olduğu için Türk futbolunda 'Baba' lakabı ile anılan birkaç sporcudan birisi olmuş, 10 yıl taşıdığı Beşiktaş forması altında 6 resmi şampiyonluğa imzasını atmış ve centilmenliğiyle tüm sporseverlerin övgüsünü kazanmış Recep Adanır'ı saygıyla rahmetle anıyoruz."

Ankara'da 3 Mayıs 1929'da dünyaya gelen Recep Adanır, 1950-1959 yılları arasında Beşiktaş forması giydi. Beşiktaş'ta teknik direktörlük de yapan Recep Adanır, 20 Mayıs 2017'de vefat etmişti.

Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor!
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Evini bile satın aldı
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
İşte "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verenler! İsim isim Kılıçdaroğlu'nun açtığı bayrağın altında toplanan vekiller
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan golcü operasyonu! Teklif ortaya çıktı
Beşiktaş için Sampaoli iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kseniya Liabiodkina, Göztepe'de! Kseniya Liabiodkina, Göztepe'de! 14:57
F.Bahçelilerin beklediği haber geldi! Salah... F.Bahçelilerin beklediği haber geldi! Salah... 14:34
Göztepe Avrupa takımlarının radarında! Göztepe Avrupa takımlarının radarında! 14:27
İstanbul'da Dev final gecesi! İstanbul'da Dev final gecesi! 14:20
Millilerin Dünya Kupası maç takvimi belli oldu! Millilerin Dünya Kupası maç takvimi belli oldu! 13:52
Beşiktaş için Sampaoli iddiası! Beşiktaş için Sampaoli iddiası! 13:49
Daha Eski
F.Bahçe için flaş Guardiola iddiası! F.Bahçe için flaş Guardiola iddiası! 12:57
G.Saray'dan golcü operasyonu! Teklif ortaya çıktı G.Saray'dan golcü operasyonu! Teklif ortaya çıktı 12:32
Freiburg-Aston Villa maçı bilgileri Freiburg-Aston Villa maçı bilgileri 12:30
Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta zirvede! Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta zirvede! 12:22
G.Saray'dan Camavinga hamlesi! G.Saray'dan Camavinga hamlesi! 12:13
Eyüpspor son nefeste Süper Lig’de kaldı! Eyüpspor son nefeste Süper Lig’de kaldı! 12:01