Fenerbahçelileri heyecanlandıran transfer gelişmesi! Mohamed Salah...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de iki başkan adayının da Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile ilgilendiği iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcudan sarı-lacivertlileri sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 14:34
Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'yi hareketli günler bekliyor.

Sarı-lacivertliler, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek.

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkan olmak için yarışacak.

İki başkan adayı da transfer çalışmalarını sürdürürken, önceliği hücum hattına verdi.

Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerin başındaysa Mohamed Salah geliyor.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerde Futbol A.Ş'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Mısırlı yıldızı menajeriyle iki kez görüşme gerçekleştirdi.

Salah, 20 milyon Euro maaş beklentisi olduğunu ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyledi.

Galatasaray maçı sonrası üçüncü görüşme planlandı ancak seçim kararıyla temaslar durdu.

Mevcut yönetimle beraber başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi de Mohamed Salah'ı gündemine alırken, yıldız futbolcunun transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK

33 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

12-13 MİLYON EURO MAAŞI KABUL EDECEK

The Daily Briefing'de yer alan haberde; Salah'ın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve yıllık 12-13 milyon Euro civarında bir maaşı kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR ANCAK...

Tecrübeli futbolcuya başta Al Nassr olmak üzere, Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad ve Al Qadsiah'ın da ilgisi olduğu aktarıldı.

Mohamed Salah'ın Suudi Arabistan'a gitmesi halinde yıllık 30 milyon dolar maaş + 20 milyon dolar imza bonusu kazanabileceği ancak Arap ekipleriyle olan görüşmelerin askıya alındığı vurgulandı.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELER OLUMLU"

Öte yandan haberde yıldız futbolcuya yakın bir kaynağın, "Salah son derece hırslı, şu anda Suudi Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe ile ilk görüşmelerini yaptı ve olumlu görünüyor." ifadelerine yer verildi.

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 40 maçta 12 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

