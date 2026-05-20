Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 15:20
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan ihlallerden dolayı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Samsunspor, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor ve Kocaelispor kurul tarafından disipline gönderildi.

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle kurula sevk edildi. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'nin ise "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevki gerçekleşti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar'ı da "sportmenliğe aykırı hareketi"nden dolayı disipline verdi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK ve teknik direktörü Uğur Uçar da kurula sevk edildi.

