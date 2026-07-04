Paraguay-Fransa maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası son 16 turu CANLI MAÇ

Dünya Kupası'nda heyecan dozajı en üst seviyeye ulaşırken, gözler Philadelphia'ya çevrildi. Kylian Mbappe önderliğindeki patlayıcı hücum hattı, yaratıcı orta sahası ve turnuvayı domine eden oyun karakteriyle rakiplerine korku salan Fransa, sahaya çeyrek final biletini erken cebe koymak için çıkıyor. Diğer tarafta ise turnuva boyunca disiplinli takım savunması, sert presi ve duran top etkinlikleriyle büyük ekiplerin başını ağrıtan Güney Amerika temsilcisi Paraguay, güçlü rakibinin yıldızlarını durdurarak tarihi bir sürprize imza atmanın hesaplarını yapıyor. Paraguay-Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Paraguay-Fransa MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 16 turu kapsamındaki Paraguay-Fransa mücadelesi 5 Temmuz Pazar günü oynanıyor.

Paraguay-Fransa MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın çeyrek finale yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 00.00'da çaldı.

Paraguay-Fransa MAÇI HANGİ KANALDA?

Paraguay-Fransa mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Paraguay-Fransa MAÇI İLK 11'LER

Paraguay: Gill, Alonso, Alderate, Velazquez, G. Gomez, Caceres, Gomez, Galarza, Cubas, Almiron, Enciso

Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Saliba, Kounde, Rabiot, Kone, Barcola, Olise, Dembele, Mbappe