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Haberler Dünya Kupası Paraguay-Fransa maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası son 16 turu CANLI MAÇ

Paraguay-Fransa maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası son 16 turu CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda futbolseverleri heyecanlandıran dev bir kapışma için nefesler tutuldu. Didier Deschamps yönetimindeki Fransa Milli Takımı, İsveç'i geçerek turnuvada iddialı yürüyüşünü sürdürürken, karşısına fiziksel güç ve sağlam savunmasıyla tanınan Paraguay çıkıyor. Çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkan iki ekipten birinin şampiyonluk hayalleri bu maçla son bulacak. Paraguay-Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 23:50
Paraguay-Fransa maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası son 16 turu CANLI MAÇ

Dünya Kupası'nda heyecan dozajı en üst seviyeye ulaşırken, gözler Philadelphia'ya çevrildi. Kylian Mbappe önderliğindeki patlayıcı hücum hattı, yaratıcı orta sahası ve turnuvayı domine eden oyun karakteriyle rakiplerine korku salan Fransa, sahaya çeyrek final biletini erken cebe koymak için çıkıyor. Diğer tarafta ise turnuva boyunca disiplinli takım savunması, sert presi ve duran top etkinlikleriyle büyük ekiplerin başını ağrıtan Güney Amerika temsilcisi Paraguay, güçlü rakibinin yıldızlarını durdurarak tarihi bir sürprize imza atmanın hesaplarını yapıyor. Paraguay-Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Paraguay-Fransa MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 16 turu kapsamındaki Paraguay-Fransa mücadelesi 5 Temmuz Pazar günü oynanıyor.

Paraguay-Fransa MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın çeyrek finale yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 00.00'da çaldı.

Paraguay-Fransa MAÇI HANGİ KANALDA?

Paraguay-Fransa mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Paraguay-Fransa MAÇI İLK 11'LER

Paraguay: Gill, Alonso, Alderate, Velazquez, G. Gomez, Caceres, Gomez, Galarza, Cubas, Almiron, Enciso

Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Saliba, Kounde, Rabiot, Kone, Barcola, Olise, Dembele, Mbappe

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