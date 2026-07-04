CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol U17 Milliler Sırbistan'a mağlup olarak final oynama şansını kaybetti

U17 Milliler Sırbistan'a mağlup olarak final oynama şansını kaybetti

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan'a 76-71 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 23:24
U17 Milliler Sırbistan'a mağlup olarak final oynama şansını kaybetti

Genç milliler, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada finale yükselebilmek için Sırbistan ile mücadele etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda Sırbistan, arka arkaya hızlı hücumdan bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurdu ve ilk çeyreği 19-16 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte üstün oyununa devam eden Sırbistan, pota altından bulduğu basketlerle aradaki farkı açarak soyunma odasına 40-32 önde gitti.

İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, rakibinin boş hücumları ile top kayıplarını iyi değerlendirerek farkı 1'e düşürdü ve son çeyreğe Sırbistan'ın 55-54 üstünlüğüyle gidildi.

Ay-yıldızlılar, son çeyreğin ilk dakikalarında tempoyu iyice artırsa da Sırbistan, maçın sonlarında gösterdiği hücum performansıyla müsabakayı 76-71 kazandı.

Milliler, üçüncülük maçında 5 Temmuz Pazar saat 17.15'te Avustralya ile karşılaşacak. Sırbistan ise yarın saat 20.15'te altın madalya için ABD ile mücadele edecek.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve milli basketbolcular Alperen Şengün, Kenan Sipahi, Tarık Biberovic, Erkan Yılmaz, Malachi Flynn ve Cedi Osman, müsabakayı saha kenarından takip etti.

Fas çeyrek finalde!
F.Bahçe Greenwood transferini bitiriyor!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü! NATO Zirvesi ve bölgesel konular ele alındı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi
Transfer tarihini açıkladı! Greenwood bombası patlıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Greenwood transferini bitiriyor! F.Bahçe Greenwood transferini bitiriyor! 22:49
Wimbledon'da Swiatek elendi, Zverev son 16'da Wimbledon'da Swiatek elendi, Zverev son 16'da 21:01
Beşiktaş hazırlıklarına çift idmanla devam etti Beşiktaş hazırlıklarına çift idmanla devam etti 20:45
Britanya'da pole pozisyonu Antonelli'nin Britanya'da pole pozisyonu Antonelli'nin 20:09
12 Dev Adam'ın İsviçre mesaisi devam etti 12 Dev Adam'ın İsviçre mesaisi devam etti 20:08
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı 20:06
Daha Eski
F.Bahçe'ye G.Saray'dan transfer! F.Bahçe'ye G.Saray'dan transfer! 18:58
Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu! Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu! 18:48
Trossard Beşiktaş'a çok yakın! Trossard Beşiktaş'a çok yakın! 18:45
F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi 18:14
Başakşehir Shomurodov'un bonservisini aldı! Başakşehir Shomurodov'un bonservisini aldı! 17:55
Beşiktaş 2. transferini de bitirdi! Beşiktaş 2. transferini de bitirdi! 17:43