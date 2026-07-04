U17 Milliler Sırbistan'a mağlup olarak final oynama şansını kaybetti

Genç milliler, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada finale yükselebilmek için Sırbistan ile mücadele etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda Sırbistan, arka arkaya hızlı hücumdan bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurdu ve ilk çeyreği 19-16 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte üstün oyununa devam eden Sırbistan, pota altından bulduğu basketlerle aradaki farkı açarak soyunma odasına 40-32 önde gitti.

İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, rakibinin boş hücumları ile top kayıplarını iyi değerlendirerek farkı 1'e düşürdü ve son çeyreğe Sırbistan'ın 55-54 üstünlüğüyle gidildi.

Ay-yıldızlılar, son çeyreğin ilk dakikalarında tempoyu iyice artırsa da Sırbistan, maçın sonlarında gösterdiği hücum performansıyla müsabakayı 76-71 kazandı.

Milliler, üçüncülük maçında 5 Temmuz Pazar saat 17.15'te Avustralya ile karşılaşacak. Sırbistan ise yarın saat 20.15'te altın madalya için ABD ile mücadele edecek.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve milli basketbolcular Alperen Şengün, Kenan Sipahi, Tarık Biberovic, Erkan Yılmaz, Malachi Flynn ve Cedi Osman, müsabakayı saha kenarından takip etti.